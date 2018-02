Die Spannungen entlang der Grenze zum Gazastreifen nehmen zu. Katar versichert jedoch, keine der Parteien sei an einer Eskalation der Lage interessiert.

Als Reaktion auf einen Raketenangriff hat die israelische Luftwaffe am Montag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das Militär teilte mit, "unterirdische Infrastruktur" von Extremisten sei getroffen worden. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht.

Entlang der Grenze zum Gazastreifen haben die Spannungen in den vergangenen Tagen zugenommen. Die israelischen Streitkräfte griffen mehrfach Ziele dort an und töteten zwei Palästinenser, die versuchten, nach Israel zu gelangen. Zuvor wurden bei einer Bombenexplosion an der Grenze vier israelische Soldaten verletzt. Israel macht die im Gazastreifen herrschende ...

