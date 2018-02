Größeres Team für größere Leistungsfähigkeit: Die Motorrad-Mannschaft der Delticom wächst.

Neue Stärke demonstriert der Motorrad-Bereich unter anderem mit dem Ausbau des B2B-Geschäfts, kreativen Marketingkampagnen, Messepräsenz und weiteren Verbesserungen in der Usability der Shops.

Über sämtliche Onlineshops hinweg profitiert sowohl das B2C- als auch das B2B-Geschäft in allen Ländern, in denen Delticom aktiv ist.

Mehr Manpower, mehr Know-how: Vor dem anstehenden Saisongeschäft hat sich Delticoms Team für das Motorradgeschäft verstärkt und wird damit noch leistungsfähiger. Auf Vertriebsseite ergänzt Neuzugang Jannick Holldack als Sales Manager künftig die erfahrene Motorrad-Abteilung um Oliver Pflaum und Andreas Faulstich. Gleichermaßen wurde auch das Marketing verstärkt; dort ist Lisa Böllert als Junior Communication Manager hinzugekommen und unterstützt Ann-Katrin Ebeling bei Austausch und Interaktion mit Kunden sowie Aktionen und Informationen für sie.

Das personelle Wachstum wirkt sich damit positiv sowohl auf das B2C- als auch das B2B-Geschäft aus über alle Shops und Länder hinweg, in denen Delticom aktiv ist. So ermöglichen die zusätzlichen Ressourcen etwa weitere Projekte gemeinsam mit Industriepartnern. Insbesondere der B2B-Bereich erfährt eine Aufwertung, deren erstes sichtbares Zeichen der kürzlich zunächst in Deutschland erfolgte Launch von Motoradreifenonline.de war. Aber auch im Endkundenbereich strebt das gewachsene Motorrad-Team weitere Entwicklungen an, unter anderem in der Shop-Usability und User-Experience, durch ausgebaute Messepräsenz, kreative Marketingkampagnen und spannende neue Inhalte wie beispielsweise die Biker-Erfahrungsberichte in den Track-Time-Reifentests.

"Der Bereich Motorrad hat für Delticom hohe Relevanz", erklärt Oliver Pflaum. "Das Interesse von Geschäfts- als auch von Endkunden am Onlinegeschäft mit Motorradreifen und -zubehör wächst. Die ausgebaute Motorrad-Mannschaft bei Delticom unterstreicht deswegen diesen sich stetig vergrößernden Stellenwert. Wir freuen uns darauf, künftig mit neuen Projekten und Aktionen unsere Beziehung zu Industriepartnern, Geschäftskunden und natürlich auch zu den Bikern zu vertiefen."

Delticoms gewachsener Motorrad-Truppe können Kunden und Partner in diesem Jahr bei mehreren Biker-Messen begegnen. So ist Delticom mit seinem Shop Motorradreifendirekt.de vor Ort auf den Hamburger Motorrad Tagen (23.-25.02) und auf der Motorräder Dortmund (01.-04.03.). Motorradenthusiasten können sich dort ausführlich nach Angebot, Service und Preisen erkundigen und mit Gleichgesinnten fachsimpeln.

