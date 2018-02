Zum Wochenauftakt gibt der australische Dollar nach. Grund dafür ist die geringe Liquidität angesichts der Feiertage in China und den Vereinigten Staaten. Zuletzt notierte der AUD/USD auf 0,7909 und damit 0,04 Prozent im Plus, nachdem das Hoch in den letzten 24 Handelsstunden bei 0,7937 und das Tief bei 0,7898 ausgeprägt wurde. Der AUD/USD reagiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...