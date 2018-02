Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Schanghai und Hongkong blieben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen. In den USA findet wegen des "Presidents Day" kein Börsenhandel statt.

DIENSTAG/MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.407,79 -0,55% -2,74% Stoxx50 3.037,30 -0,67% -4,42% DAX 12.385,60 -0,53% -4,12% FTSE 7.247,66 -0,64% -5,11% CAC 5.256,18 -0,48% -1,06% DJIA Feiertag S&P-500 Feiertag Nasdaq-Comp. Feiertag Nasdaq-100 Feiertag Nikkei-225 22.149,21 +1,97% -2,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,27% -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,36 61,68 +1,1% 0,68 +3,2% Brent/ICE 65,50 64,84 +1,0% 0,66 -1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.346,86 1.347,22 -0,0% -0,36 +3,4% Silber (Spot) 16,69 16,66 +0,2% +0,04 -1,4% Platin (Spot) 1.007,50 1.005,55 +0,2% +1,95 +8,4% Kupfer-Future 3,22 3,25 -1,0% -0,03 -2,5%

FINANZMARKT USA

Feiertagsbedingt ruht in den USA das Geschäft an den Finanzmärkten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Für Zurückhaltung unter Investoren sorgte die geschlossene Wall Street. Händler sprachen von einem impulslosen Handel. Immerhin stabilisierten sich die Börsen. Der schwächere Euro setzte nur anfangs stützende Akzente für Aktien. Mit einigen Ausnahmen reagierten die Titel von Stahlherstellern mit Aufschlägen auf die geplanten US-Strafzölle. Die Nachricht war nicht unbedingt negativ für hiesige Hersteller, hieß es. Aceronix gewannen 5,5 Prozent, Arcelormittal 1,3 Prozent oder Vallourec 4,5 Prozent. Für Reckitt Benckiser ging es um 7,5 Prozent nach unten. Der Konsumgüterkonzern habe zwar im vierten Quartal 2017 die Erwartungen im Großen und Ganzen erfüllt, die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr hätten die Erwartungen jedoch leicht verfehlt, kommentierte Investec. Es dürften zudem höhere Kosten entstehen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Mead zu verbessern. Daimler büßten 2,1 Prozent ein. Der Autobauer wurde einem Zeitungsbericht zufolge in vertraulichen Unterlagen aus US-Ermittlungsakten in der Abgasaffäre belastet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:09 % YTD EUR/USD 1,2407 -0,07% 1,2400 1,2449 +3,3% EUR/JPY 132,19 +0,15% 132,14 132,02 -2,3% EUR/CHF 1,1529 +0,16% 1,1524 1,1522 -1,6% EUR/GBP 0,8858 +0,12% 0,8849 1,1284 -0,4% USD/JPY 106,56 +0,23% 106,56 106,04 -5,4% GBP/USD 1,4005 -0,19% 1,4013 1,4047 +3,7% Bitcoin BTC/USD 11.027,39 +3,93% 10.803,02 10.074,54 -23,23

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Marktteilnehmer sprachen von zurückgekehrter Zuversicht der Anleger und einer Art Erleichterungsrally, nachdem der Dow-Jones-Index in der Vorwoche sein stärkstes Wochenplus seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verzeichnete, der S&P-500-Index sogar das höchste Plus seit 2013. Der Nikkei-Index in Tokio erhielt zusätzlich Aufwind von der Währungsseite. Im Zuge der kräftigen Erholung des Dollar. Ein billigerer Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen. Nicht gehandelt wurde wegen der Feierlichkeiten um das chinesische Neujahrsfest an den Aktienmärkten in Schanghai, Hongkong und Taiwan. Zu den Tagesfavoriten in Tokio gehörten wegen der Entspannung auf der Währungsseite und guten Ausfuhrdaten Aktien aus dem Exportsektor. Sowohl institutionelle als auch Privatanleger nutzten angesichts der weiter robusten Konjunkturlage die zuletzt billiger gewordenen Kurse zu Schnäppchenkäufen, sagten Händler.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Linde will mit 7,00 Euro Dividende schon Ertrag für 2018 abdecken

Kurz vor der Fusion mit Wettbewerber Praxair will Linde seinen Aktionären eine besonders hohe Dividende zahlen. Der Gasehersteller und Anlagenbauer aus München kündigte eine Ausschüttung von 7,00 Euro je Aktie an. 3,90 Euro davon sollen aus dem Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres gezahlt werden; 3,10 Euro in Erwartung des Ertrags der ersten drei Quartale 2018.

Gea erhält erneut Großauftrag aus Australien

Der Anlagenbauer Gea hat von der australischen MSP Engineering Pty Ltd erneut einen Auftrag erhalten. Das im MDAX notierte Unternehmen werde Eindampf-, Kristallisierungs- sowie Trocknungstechnik für eine Anlage zur Förderung und Aufbereitung von Lithium liefern und installieren.

EU zahlt knapp 200 Millionen Euro an Zuckerhersteller

Die Europäische Union erstattet Zuckerherstellern wegen zuviel erhobener Abgaben 195,3 Millionen Euro zurück. In den Jahren 1999 bis 2001 hätten Zuckerfabrikanten zu hohe Summen gezahlt und würden nun dafür entschädigt, teilte der EU-Rat mit. Die Entscheidung geht auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Februar 2017 zurück.

Geflügelkette KFC gehen die Hühnchen aus - Hunderte Filialen bleiben zu

Geflügel-Notstand beim Hühnchenbrater KFC: Wegen Lieferproblemen seines neuen Partners DHL hat die Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken hunderte Filialen in Großbritannien nicht öffnen können. KFC erklärte, seit dem Wochenende hätten über 700 der landesweit 900 Läden schließen müssen, andere hätten ihr Angebot reduziert oder die Öffnungszeiten eingeschränkt.

Total formt Petrochemie-JV an US-Golfküste

Die französische Total SA, die österreichische Borealis AG und die kanadische Nova Chemicals Corp. planen ein Petrochemie-Joint-Venture zur Herstellung von chemischen Produkten aus Erdgas bzw. Erdöl an der US-amerikanischen Golfküste. Über ihre Tochtergesellschaften wurde ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet.

