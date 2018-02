Bonn (ots) - Wladimir Putin hat über 18 Jahre hinweg ein stabiles Herrschaftssystem aufgebaut, das ihm jetzt die Wiederwahl als russischer Präsident garantiert. Sein einziger ernsthafter Widersacher ist das Desinteresse der russischen Bevölkerung. Sie hat längst erkannt, dass zwar gewählt wird, der Sieger aber längst fest steht. Schon bei der Duma-Wahl blieben die meisten Russen zuhause. Eine niedrige Wahlbeteiligung aber könnte Putins Verbleib an der Macht den gewünschten Glanz nehmen.



Putin hat noch ein Problem. Als er zur Millenniums-Wende an die Macht kam explodierten die Ölpreise förmlich. Trotz Korruption und Vetternwirtschaft sickerten ausreichend viele Rubel in Unterschicht und Mittelstand, um alle an diesen ungeschriebenen Vertrag mit Putin glauben zu lassen: Mehr Wohlstand im Tausch gegen demokratische Freiheiten. Das ging lange gut. Doch mit Energiepreisverfall, Rubel-Absturz, Gegensanktionen auf westliche Lebensmittel und Industrieverfall sanken die Reallöhne spürbar. Die Russen spüren die Krise, leben schlechter. Löhne bleiben aus. In den Regionen demonstrieren die Menschen.



Die Autoren Birgit Virnich, Golineh Atai und Udo Lielischkies zeigen in dieser Reportage, unter welchen enormen inneren Spannungen Russland dem vierten Wahlsieg Putins entgegengeht. ,Brain-Drain', die Auswanderung der gebildeten Eliten. Die Industrie verfällt weiter, der Mittelstand erodiert, die Armut nimmt zu. Im russischen Jahr der Umwelt wird Russlands Umweltverschmutzung eher schlimmer, Moskau droht der Müll-Kollaps. Wer Kritisches anspricht wird schnell kaltgestellt. Schüler, die protestieren, fliegen von der Schule. Historiker, die Heldengeschichten widerlegen, werden bedroht. Ein Mann, der Stalins Opfer exhumiert, wird angeklagt. Ein Oppositions-Aktivist wird ermordet. Die Repression nimmt zu.



