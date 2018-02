Mit Kunstgenuss hat ein Besuch der Sixtinischen Kapelle derzeit nichts zu tun. Ab Mitte März soll sich das ändern - dank Multimedia.

"Silenzio", brüllt es aus dem Lautsprecher, so laut, dass man zusammenzuckt. "Silence, Ruhe bitte". Viele halten sich die Ohren zu. Und schon kommen drei Bedienstete mit schwarzen Jacken und schieben die Menschenströme in Richtung Ausgang. Die nächsten sind dran. Ruhige Betrachtung oder gar Andacht sind nicht drin.

Ein Besuch in der Sixtinischen Kapelle in den Vatikanischen Museen ist kein Vergnügen. Der Selbstversuch an einem Wochenende bestätigt die schlimmsten Vorbehalte: man kommt zwar hinein ins Museum nach Schlange stehen mit vielen anderen Touristen entlang der Mauern des Vatikans, Geduld muss man natürlich mitbringen, aber erst danach beginnt das Elend. Die Säle und Gänge sind gesteckt voll, vor jedem Kunstwerk so viele Menschen, dass man lieber gleich weitergeht.

Und dann, endlich, nach den Stanzen des Raffael, in denen man sich kaum noch bewegen kann vor lauter Gruppen mit Kopfhörern, die auf Kommando alle nach rechts, links oder oben schauen, kommt nach einigen Umwegen durch Säle mit moderner Kirchenkunst, die keinen interessiert, der Höhepunkt, die Sixtina, benannt nach Papst Sixtus IV., der sie ab 1475 bauen ließ. Bis heute findet hier das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes statt.

Es gibt keinen eindrucksvolleren Ort in der Ewigen Stadt. Das Jüngste Gericht an der Kopfwand strahlt nach der Restaurierung in leuchtenden Farben, die kein Video oder Foto wiedergeben kann - und die sind natürlich auch strengstens verboten. An der Decke, in 20 Meter Höhe, die Szenen aus der Genesis und in der Mitte die tausendmal als Postermotiv genutzte Erschaffung des Adam. Papst Julius II. beauftragte Michelangelo Buonarotti mit der Ausschmückung ...

