Zug - Swiss FinTech Innovations (SFTI), der Schweizer Verband von Institutionen zur Fo¨rderung von Innovationen im Finanzsektor, hat eine Partnerschaft mit der inacta AG zur Erforschung und Fo¨rderung der Blockchain-Technologie in der Schweiz bekannt gegeben. Der erste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen SFTI und inacta wird das Sponsoring und Engagement von SFTI fu¨r die Blockchain Competition 2018 - Blockchain for Finance - sein. Diese wird von inacta und Lakeside Partners initiiert und organisiert.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Blockchain- und Crypto-basierten Startups in Zug, wo auch inacta angesiedelt ist, exponentiell an. Viele dieser Unternehmen bringen neue und revolutiona¨re Anwendungen der Distributed Ledger - Technologie in die Bereiche Mikro- Zahlungen, Kreditvergabe und Vermo¨gensverwaltung. Als Gru¨ndungsmitglied der Crypto Valley Association und Genesis Mitglied der Crypto Valley Labs, ist inacta im Herzen des Crypto Valleys.

Zugang zum dynamischen O¨kosystem

Die Partnerschaft zwischen SFTI und inacta ermo¨glicht es den u¨ber 17 Mitgliedern von SFTI- Vertreter aus der Finanz- und Versicherungsindustrie - Zugang zu diesem dynamischen O¨kosystem zu erhalten und von den innovativsten Unternehmen zu lernen, die aus der ganzen Welt in die Schweiz kommen.

Patrick Baumberger, Pra¨sident des SFTI, kommentierte die Kooperation: "Einige der gro¨ßten und dynamischsten Innovationen im Finanzbereich kommen aus der Blockchain- und Kryptowelt - und wir sehen dies als eine wertvolle Gelegenheit, sich damit zu bescha¨ftigen und daraus zu lernen."

Blockchain Competition

Bei der ersten Ausgabe der Blockchain Competition, welche sich auf die Versicherungsbranche konzentrierte, gingen Bewerbungen aus mehr als 30 verschiedenen La¨ndern ein. Die zweite Ausgabe verspricht eine noch gro¨ßere internationale ...

