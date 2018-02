Bielefeld (ots) - Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), hält einen Abgrenzungsbeschluss der Katholischen Kirche in Deutschland zur AfD für sinnvoll. Wie er im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstag-Ausgabe) sagte, sei das Ausmaß der rassistischen Ausfälle von AfD-Politikern inzwischen unerträglich geworden. Sternberg, der bis zum Mai 2017 auch für die CDU im NRW-Landtag saß, nannte als Beispiele die Beleidigung des farbigen Sohns von Tennis-Legende Boris Becker, die Bezeichnung der demokratisch gewählten Bundeskanzlerin als "Merkel-Nutte" und die rassistischen Äußerungen des Landesvorsitzenden der AfD Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, über die in Deutschland lebenden Türken. "Die AfD vollzieht eine Häutung zum Rechtsradikalismus. Ihre Parolen erinnern zunehmend an den Nationalsozialismus", sagte Sternberg. Wenn sich diese fremdenfeindlichen Töne und menschenverachtenden Äußerungen nicht aufhörten, dann müssten das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Deutsche Bischofskonferenz einen klaren Abgrenzungsbeschluss zur AfD fassen. Christlicher Glaube und rechtsextremer Rassismus seien nicht vereinbar, so der Chef der katholischen Laienorganisation in Deutschland. Das ZdK als Veranstalter des Deutschen Katholikentags vom 9. bis 13. Mai in Münster sieht sich allerdings auch selbst der Kritik ausgesetzt, einen AfD-Vertreter zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Großveranstaltung eingeladen zu haben. "Wir haben die kirchenpolitischen Sprecher aller Fraktionen im Bundestag eingeladen, dazu gehört nun leider auch die AfD", verteidigte sich Sternberg. Noch 2016 hatte das ZDK eine Einladung an die damalige ASfD-Vorsitzende Frauke Petry zum Katholikentag in Leipzig abgelehnt. Dagegen hatte die Evangelische Kirche in Deutschland im vergangenen Jahr eine AfD-Vertreterin zum Kirchentag in Berlin und Wittenberg eingeladen,.



