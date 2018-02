Berlin (ots) - In der CDU kommt auf die Neue nun einiges zu: Die Konkurrenz der AfD am rechten Rand zehrt an der Partei. Die neue Generalsekretärin muss versuchen, da einen neuen Ton zu setzen und die CDU als glaubwürdiges Gegenmodell zu installieren. Sie muss dabei versuchen, auch die ewig Enttäuschten aus dem Wirtschaftsflügel mitzunehmen. Wenn das gelingt und der Machtkampf vermieden wird, ist die CDU auch bereit für den Fall, dass die SPD-Mitglieder Anfang März eine neue große Koalition doch noch ablehnen: Merkel könnte sich zurückziehen, Kramp-Karrenbauer - mit einem frischen Parteitagsvotum legitimiert - übernehmen.



