Straubing (ots) - Ja, die Einschnitte waren tief. Griechenland signalisiert einen Aufschwung, der von einem niedrigen Niveau ausgeht. Aber nur so konnte und kann das Land gesunden. Die internationalen Geldgeber werden weitere Konditionen erlassen, um den Reformdruck auch weiter aufrechterhalten zu können. Nur dann können sie auch beim öffentlichen Schuldenstand Erleichterungen rechtfertigen. Wer diese Skepsis verurteilt, sollte an all die Krisentreffen zurückdenken, an unerfüllte Versprechen und dramatische Wortbrüche - nicht nur von der heutigen griechischen Regierung. Athen bleibt ein Pflegefall, aber die Aussichten sind nicht schlecht.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de