Stuttgart (ots) - Man könnte zuletzt den Eindruck gewonnen haben, Angela Merkel habe als CDU-Vorsitzende das Gespür für Stimmungslagen in der Partei verloren. Für die Berufung der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin gilt das aber bestimmt nicht. Diese Personalie ist ein Glücksfall für beide: für Merkel und für die CDU. Merkel installiert eine enge Vertraute. Beide eint zum einen der nüchtern-pragmatische Blick auf die Politik. Zum anderen ist Kramp-Karrenbauer in der CDU so hoch angesehen, dass es Merkel-Kritikern schwerer fallen wird, ihre maulheldenhafte Taktik weiterzuverfolgen, den Generalsekretär zu kritisieren, wenn tatsächlich die Vorsitzende gemeint ist.



