EZB-Ratsmitglied Rimsevics soll in seiner Heimat Bestechungsgelder erpresst haben. Eine Bank hat nun ausgepackt, wie er dabei vorging.

Als wichtigster Zentralbanker Lettlands hat Ilmars Rimsevics die Spielregeln für die Geldhäuser in seinem kleinen Land festgelegt. Sein Handlanger soll den Inhaber der Norvik-Bank Platz nehmen lassen haben, ehe er eine Summe auf einen Zettel schrieb: 100.000 Euro. Pro Monat.

Man könnte jetzt sagen: Wer ist Rimsevics? Warum so viel Brimborium um Bankangelegenheiten im Baltikum? In der Tat wäre all das nicht von erheblichem internationalem Belang - wäre Rimsevics nicht einer der wichtigsten Banker der gesamten Europäischen Union und mit Geheimnissen seines Landes, der Nato und der EU vertraut. Und hätte er sich nicht ab und an mit kremlnahen Russen gezeigt.

In einer Klage vor einer Schlichtungsstelle der Weltbank wirft Norvik einem "hochrangigen lettischen Beamten" vor, regelmäßig Bestechungsgelder von ihr eingefordert zu haben und Rache an der Bank geübt zu haben, als sie nicht zahlen wollte. Auf Rückfrage der Nachrichtenagentur AP sagte Norvik-Vorstandschef Oliver Bramwell: "Dieser hochrangige Beamte, der in unserem Schiedsantrag erwähnt wird, ist Rimsevics."

Rimsevics hat seit 1992 den lettischen Bankensektor beaufsichtigt, ist EZB-Ratsmitglied und seit 2001 lettischer Zentralbankchef. Am Wochenende wurde er von der Antikorruptionsbehörde wegen Bestechungsverdachts befragt. Er wurde festgenommen und am Montag auf Kaution freigelassen.

Das Büro und ein Haus von Rimsevics wurden durchsucht. Die Antikorruptionsbehörde hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen ihn eingeleitet. Er stehe im Verdacht, mindestens 100.000 Euro an Bestechungsgeldern gefordert und erhalten zu haben, teilte die Behörde mit. Am Montag wies Rimsevics die Vorwürfe ...

