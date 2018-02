Düsseldorf (ots) - Die Politik in NRW und im Bund hat damit recht, wenn sie viele Schritte prüft, um den Verkehr umweltfreundlicher zu machen. Mehr Elektrobusse, besserer öffentlicher Nahverkehr, Fahrradwege - all dies erhöht die Gesundheit in den Städten und könnte Fahrverbote für Diesel-Autos zum Teil verhindern. Trotzdem wäre es sinnvoll, wenn die blaue Plakette für saubere Diesel eingeführt würde. Denn von Gerichten erzwungene Fahrverbote auf wichtigen Straßen wie der Corneliusstraße in Düsseldorf sind nur kontrollierbar, wenn erkennbar ist, welche Autos durchfahren dürfen. Regeln, die niemand einhält, machen den Staat lächerlich. Die Fahrer älterer Wagen brauchen Unterstützung zur Umrüstung. Den größten Teil der Kosten sollten die Autokonzerne als eigentliche Verursacher zahlen. Gerade VW hat die Käufer mit falschen Angaben getäuscht. Aber auch die Allgemeinheit sollte einen Teil beitragen. Denn die Autokonzerne sind so wichtig für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, dass sie nicht zu stark belastet werden sollten.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621