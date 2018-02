Liebe Leser,

noch immer ist in den Tarifgesprächen für rund 120.000 VW-Beschäftigte keine Lösung in Sicht. Am Dienstag um 16 Uhr treffen sich die Parteien jetzt in Langenhagen bei Hannover, um erneut um den Haustarif zu verhandeln. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh setzte das Unternehmen dabei Anfang Februar zusätzlich unter Druck, indem er vor einer deutlichen Ausweitung von Warnstreiks warnte. Zur Not solle gar der halbe Konzern zum Stillstand gebracht werden. VW hatte bereits ein Angebot ... (Robert Sasse)

