Adidas-Vertriebsvorstand Roland Auschel erklärt auf einem Symposium von ISPO Munich und Adidas, wie der Konzern die Digitalisierung und deren Potenzial in Zukunft nutzen möchte. Vor allem der Kontakt zum Kunden soll in Zukunft weitaus intensiver gestaltet werden, wovon die gesamte Branche profitieren könne. Adidas selbst ist fest davon überzeugt, dass alles digitalisiert wird, was sich digitalisieren lässt. Die Daten sollen dabei helfen, komplett andere Produkte herzustellen.

