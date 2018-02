Liebe Leser,

mit Windows on ARM schickt sich Microsoft an, den Markt zu revolutionieren. Künftig sollen auch Geräte mit Smartphone-Prozessoren über ein vollständiges Windows verfügen, bekannte Programme sollen mit einer x86-Emulation darauf laufen. Kürzlich veröffentlichte Dokumente verraten jetzt aber, dass es dabei zu einigen Einschränkungen kommen wird. So sind auf dem System nach aktuellem Stand keine Anwendungen lauffähig, die mit 64 Bit laufen. Dies trifft aber auf den Großteil aktueller ... (Robert Sasse)

