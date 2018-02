Fast alle regionalen Erzeuger beklagen, dass in Gastroküchen die Herkunft egal sei - am wichtigsten wäre der günstigste Preis. Die Rohstoffe, egal ob Obst, Gemüse, Fleisch, Molkereiprodukte oder Teigwaren, werden ja sowieso verarbeitet und dann merkt in dem ganzen verpflichtenden Info- und Pickerl-Dschungel ja sowieso niemand, woher der Rohstoff für eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...