LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat 2017 dank anziehender Erträge und einer gesunkenen Vorsorge für Kreditausfälle operativ mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um elf Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar (16,2 Mrd Euro) geklettert, teilte die Bank am Dienstag in London mit. Die operativen Erträge zogen dabei um fünf Prozent auf 51,5 Milliarden Dollar an.

Mit dem Vorsteuerergebnis enttäuschte die Bank die Erwartungen der Analysten, die mit einem noch höherem Anstieg gerechnet hatten. Zudem hatten sich einige Experten die Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe erhofft. Hier blieb die HSBC aber vage. Diese werde es geben, sobald die Kapitalziele erreicht sind und weitere Rückkäufe angemessen sind./zb

ISIN GB0005405286

