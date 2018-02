BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Wesenskern der AfD:

"Ganz anders als bei den Linken von einst ist bei der AfD jener Radikalismus nicht Ausgangsbasis und Motivation sachbezogener Arbeit und Reflexion. Vielmehr ist er das Ergebnis. Ja, alles deutet darauf hin, dass Radikalismus nicht Start, sondern Ziel ist. Seit vier Jahren sitzen Abgeordnete der AfD nun in Parlamenten - aber die Partei hat sich in dieser Zeit nicht etwa gemäßigt, sondern wird immer extremer. Auch die Bundestagsfraktion, in der es durchaus konzentrierte Arbeit und bei manchen das Bemühen um gemäßigtes Agieren gibt - auch diese Fraktion erweist sich bisher nicht als Instrument der versachlichenden Abkühlung, sondern umgekehrt des weiteren, des leninistisch-verelendungstheoretischen Anheizens fundamentaler Systemfeindschaft, besonders in Ostdeutschland. Dies gibt Grund zur Sorge für 2019, wenn in Sachsen, Brandenburg und Thüringen Landtagswahlen stattfinden."/zz/DP/she

