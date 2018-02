BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Finanzminister der EU-Staaten wollen am Dienstag (10.00 Uhr) in Brüssel über "grüne" und nachhaltige Investments beraten. Die EU-Kommission hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, diese stärker zu fördern. Ziel ist, dass im Finanzsektor stärkere Anreize für Investitionen geschaffen werden, die unter anderem zum Erreichen der EU-Klimaziele und zur Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes beitragen können.

Es wird auch erwartet, dass die Ressortchefs eine Empfehlung für das Amt des Vize-Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) abgeben werden. Am Montag hatten die 19 Finanzminister der Eurogruppe bei ihrem Treffen in Brüssel den Weg für den Spanier Luis de Guindos freigemacht. Die finale Entscheidung über die Personalie treffen aber die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen am 22. und 23. März.

Der derzeitige EZB-Vize, Vitor Constancio, tritt im Mai ab. Die Nationalität des neuen EZB-Vizechefs dürfte Auswirkungen auf die Nationalität des neuen EZB-Präsidenten haben. Sollte ein Südeuropäer neuer Vizechef werden, dürfte ein Vertreter aus dem nördlichen Europa die im Herbst 2019 freiwerdende Stelle von EZB-Präsident Mario Draghi erhalten. Als ein möglicher Nachfolger Draghis gilt Bundesbankpräsident Jens Weidmann./neb/DP/she

AXC0013 2018-02-20/05:49