Düsseldorf (ots) - Zum ersten Mal ist dieses Jahr in Düsseldorf ein Karnevalswagen der Jüdischen Gemeinde im Rosenmontagszug mitgefahren. An Bord war auch der Vorstandsvorsitzende des Muslimischen Kreises Düsseldorf. Die Idee des interreligiösen Miteinanders soll nun ausgebaut werden, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Dienstagausgabe) aus Kreisen der Jüdischen Gemeinde erfuhr. 2019 könnten sechs Juden, sechs Christen und sechs Muslime auf dem Wagen, der für diesen Zweck umgebaut werden soll, mitfahren. Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde befasst sich in seiner kommenden Sitzung mit dem Thema.



