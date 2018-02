Liebe Leser,

Kryptowährungen liegen im Trend, nicht nur für Leute, die ihr Geld in Bitcoin und Co. anlegen wollen, sondern auch für Aktionäre. Eine besonders große Rolle spielt dabei Ethereum, die Nummer 2 unter den beliebtesten Cryptocurrencys. Diese Währung wird mit dem vorliegenden Zertifikat wie ein Rohstoff gehandelt und ist daher für Anleger, die ihr Geld nicht direkt in eine Kryptowährung umwandeln möchten, aber trotzdem am Trend teilhaben wollen, sehr interessant.

Da es ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...