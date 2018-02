London (ots/PRNewswire) -



Subex Limited (http://www.subex.com/), ein führender Anbieter von Analyselösungen im Telekommunikationsbereich, wurde von Pod Solutions, einem Geschäftsbereich der Pod Group, dazu ausgewählt, seine IoT-Sicherheitslösung Subex Secure (https://www.subex.com/iot%20security/) als Teil des Abrechnungs- und Konnektivitätsdienstes der Pod Group zu implementieren.



Die Pod Group entwickelt Plattformen für die Menschen, die die vernetzte Welt von morgen bereitstellen. Dazu gehören Abrechnungs-, Konnektivitäts- und Sicherheitsdienste für IoT-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen sowie Unternehmen und Betreiber für Millionen von Geräten weltweit. Pod Solutions ist die kundenspezifische Entwicklungsabteilung der Pod Group, die mit führenden Unternehmen der Branche zusammenarbeitet, um Werkzeuge zu entwickeln, die die Komplexität reduzieren und die Einführung von IoT-Anwendungen beschleunigen.



Die Partnerschaft mit Subex wird Pod Solutions in die Lage versetzen, fortschrittliche Sicherheitsdienste zu entwickeln, mit denen Kunden schnell und mit maximaler Sicherheit und Ausfallsicherheit geschäftskritische IoT-Lösungen erstellen, bereitstellen und abrechnen können.



Alistair Elliott, der CEO von Pod Solutions, sagte zu dieser Ankündigung: "Die Sicherheit von IoT-Anwendungen ist heutzutage eines der Probleme, das die meisten Sorgen bereitet und stellt daher eines der größten Hindernisse für die Einführung von IoT dar. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Subex, da wir sie als einen führenden Anbieter von IoT-Sicherheitslösungen identifiziert haben, die unsere vorhandene Netzwerkarchitektur und unsere IoT-Geschäftsmodelle ergänzen werden. Die IoT-Lösung von Subex, Subex Secure, ermöglicht uns, die modernsten Sicherheitslösungen für Millionen von IoT-Geräten zur Verfügung zu stellen und verschafft uns damit einen Wettbewerbsvorteil."



"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Pod Solutions, um ihren Konnektivitätsdiensten robuste Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Wir wurden nach einer sehr umfassenden Beurteilung ausgewählt, in der wir unsere Fähigkeit, verschiedenartige Angriffe durch das Bedrohungsinformationssystem von Subex mithilfe unseres branchenführenden IoT-Honeypots zu erkennen, unter Beweis stellten. Dank dieser Fähigkeit konnten wir in Kombination mit unserem flexiblen Geschäftsmodell und unserem nicht-intrusiven Ansatz diese Partnerschaft sicherstellen", sagte Vinod Kumar, COO von Subex Limited.



Informationen zu Pod Solutions



Pod Solutions ist die kundenspezifische Entwicklungsabteilung der Pod Group, einem Anbieter von Plattformen und Software für die Erstellung von intelligenten vernetzten Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die komplexesten Konnektivitätsprobleme zu lösen. Wir setzen dazu die neueste Technologie aus unserer Gemeinschaft von Technologiepartnern ein, um innovative Lösungen für die Probleme zu entwickeln, die Hindernisse für die IoT-Einführung schaffen. Pod Solutions nutzt modernste Technologien und Konnektivitätsmethoden und arbeitet mit Branchenführern zusammen, um ein starkes und lukratives IoT-Ökosystem aufzubauen.



Bitte besuchen Sie http://www.pod.solutions für weitere Informationen.



Informationen zu Subex



Subex Ltd. ist ein führender Anbieter von Analytiklösungen für die Telekommunikationsbranche, der Telekommunikationsunternehmen rund um den Globus für die digitale Zukunft fit macht. Subex wurde 1992 gegründet und hat in den vergangenen 25 Jahren dreiviertel der 50 größten Kommunikationsdienstleistern dabei geholfen, sich einen globalen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Subex kombiniert die netzwerk-, kunden- und systemübergreifende Verwertung von Daten mit seiner Branchenkenntnis und dem Leistungsspektrum seiner Kernlösungen, um Kommunikationsdienstleister bei der Durchsetzung neuer Geschäftsmodelle, Verbesserung der Kundenerfahrung und konzernweiten Optimierung zu unterstützen.



Bitte besuchen Sie http://www.subex.com/ für weitere Informationen.



