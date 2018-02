BANGKOK (dpa-AFX) - Nach mehr als einer Woche Hungerstreik gegen den Bau von zwei Kohlekraftwerken in Thailand haben mehrere Dutzend Umweltschützer ihre Aktion beendet. Die Gruppe stellte ihren Protest am Dienstag nach einer Zusage der Regierung ein, beide Projekte zu überprüfen. An der Aktion vor dem Büro der Vereinten Nationen in Bangkok hatten sich insgesamt etwa 100 Menschen beteiligt. Mehr als 20 wurden wegen des Hungerstreiks im Krankenhaus behandelt.

Eines der beiden Kraftwerke soll in der Stadt Krabi entstehen, einer beliebten Urlaubsregion im Süden des südostasiatischen Königreichs. Die Gegner des Vorhabens argumentieren, dass damit auch der Tourismus gefährdet werde. Derzeit hat Thailand zehn Kohlekraftwerke in Betrieb. Umweltschützer machen sie auch für die aktuell hohe Luftverschmutzung in Bangkok verantwortlich./cs/pia/DP/zb

