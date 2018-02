St. Gallen - Die Sicherstellung der Weiterführung eines Unternehmens stellt für jeden Unternehmer eine der zentralsten strategischen Aufgaben dar. Ein Generationenwechsel in der Firmenleitung ist ein komplexer Vorgang, der die Unternehmer vor vielfältige Herausforderungen stellt. Was es dabei zu beachten gilt, lesen Sie im nachfolgenden Artikel.

Studie Credit Suisse/CFB-HSG

Eine aktuelle Studie der Credit Suisse und des Center for Family Business der Universität St.Gallen (CFB-HSG) zeigt, dass sich mehr als drei Viertel der 1'300 befragten KMU-Geschäftsführer mit der eigenen Nachfolge schon mindestens ansatzweise auseinandergesetzt haben. Zudem plant jeder fünfte KMU-Betrieb innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Unternehmensnachfolge.

Gemäss Umfrage würde es die Mehrheit der KMU bevorzugen, das Eigentum im Rahmen einer familieninternen Unternehmensnachfolge an alle Nachkommen zu gleichen Teilen zu übergeben. Dabei würden sie bei der Übergabe der Geschäftsleitung auf den oder die unternehmerisch Fähigsten setzen.

Das St.Galler Nachfolgemodell

Die einzelnen Schritte und Optionen einer Nachfolgeregelung sind beispielsweise im Buch «Das St.Galler Nachfolgemodell» (Autoren Frank Halter und Ralf Schröder) ganzheitlich dargelegt. Darin werden theoretische Konzepte und praktische Erfahrungen zusammengeführt. Die Unternehmensnachfolge wird als unternehmerische und strategische Aufgabe verstanden, die mit Weitsicht, Lust und Energie gestaltet werden muss. Die Perspektiven von Verkäufer und Käufer sowie die verschiedenen Nachfolgeoptionen werden im Buch differenziert betrachtet.

Das Fünf-Themen-Rad

Die wesentlichen Umsetzungsfragen lassen sich in fünf Themen einordnen:

Selbstverständnis FamilienunternehmenWas ist wichtig? Was ist die Kultur? Welche Werte haben Priorität? Vorsorge und SicherheitSind die Verkäufer auf einen Verkaufspreis angewiesen? Was kann hinsichtlich Bezugsstrategie im Vorfeld noch geleistet werden? Stabilität und Fitness des UnternehmensFunktioniert das Geschäftsmodell nachhaltig? Wie abhängig ist das Unternehmen von der Unternehmerpersönlichkeit? Gibt es einen wesentlichen Investitionsstau? Rechtliches KorsettWer wird Eigentümer an einem Unternehmen, wenn der Hauptinhaber verstirbt? Was muss getan werden, dass Eigentum und Führung beisammen bleiben? Wie kann der Ehepartner finanziell abgesichert werden? Transaktionskosten

Den vollständigen Artikel lesen ...