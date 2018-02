Feldbrunnen (awp/sda) - Der Immobilienfachmann und ehemalige Manager der grössten Schweizer Immobilienfirma Swiss Prime Site (SPS), Markus Graf, ist tot. Der 68-Jährige starb am Samstag im Goms VS an einem Herzversagen, wie aus mehreren am Dienstag veröffentlichten Todesanzeigen hervorgeht. Der diplomierte Architekt war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...