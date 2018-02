HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im vierten Quartal von einer guten Entwicklung in Nordamerika und Europa profitiert. Von Oktober bis Dezember stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach ersten Berechnungen um 16,5 Prozent auf 892 Millionen Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Dazu trugen auch Preiserhöhungen und das Sparprogramm bei. Damit schnitt HeidelbergCement etwas besser ab als Experten erwartet hatten. Der Umsatz legte mit 4,26 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Prozent zu.

"Wir werden auch 2018 von der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und von der fortgesetzten Erholung in der Eurozone profitieren", sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele laut Mitteilung. Das Unternehmen will am 22. März seine vollständige Jahresbilanz vorlegen./mne/jha/

ISIN DE0006047004

AXC0024 2018-02-20/07:05