GroKo oder NoGroKo? Darüber sollen die SPD-Mitglieder ab heute abstimmen. Geht das Votum schief, wird es auch nach 160 Tagen keine neue stabile Bundesregierung geben.

2013 war alles anders. Euphorisch, weil der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel der Kanzlerin Leuchtturmprojekte wie den Mindestlohn von 8,50 Euro abgetrotzt hatte, stimmten 75,96 Prozent der SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag mit der Union zu. "Bei uns wird nicht von Basisdemokratie geredet, wir leben sie", jubelte Gabriel, als das "Ja" bekannt war. Auch jetzt muss Angela Merkel im Kanzleramt zusehen, wie ihre Macht vom Votum der "Roten" abhängt.

Doch die Neuauflage ist komplett anders, Bauchschmerzen, das Herz vieler Genossen spricht gegen die GroKo. Die SPD wollte eigentlich in die Opposition, nach dem Absturz bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent. Dann scheiterte Merkel mit ihrem Jamaika-Koalitionsplan.

Die SPD geriet in schwere See, verlor Parteichef Martin Schulz bei den Geburtswehen der GroKo. Und es gibt eine große "Nein"-Kampagne. Juso-Chef Kevin Kühnert warnt, mit Schreckenszenarien eine Zustimmung erzwingen zu wollen: "Eine Partei, die Angst vor Neuwahlen hat, kann den Laden gleich zumachen. Wir müssen selbstbewusster auftreten".

Kühnert erklärte, der nächste Wahlkampf müsse "ein klarer Lagerwahlkampf sein". Klare Alternativen ermöglichten Wählern klare Entscheidungen. In dieser Koalition sei es kaum möglich, Unterschiede herauszustreichen. Bei vielen Mitgliedern gebe es ein Gefühl der Demütigung. Für sie sei es nicht akzeptabel, "mit unserem wichtigsten Konkurrenten, der Union, jahrelang in einer Koalition verhaftet zu sein, noch dazu als Juniorpartner".

Zwar wollen Union und SPD rund 46 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben und versprechen Verbesserungen etwa bei Rente, Jobbefristungen, Pflege, Wohnungsbau, Internet, Schulen und im Gesundheitssystem - aber viele Sozialdemokraten sehen ein "Weiter so" mit Merkel, statt echten Politikwechsel, zum Beispiel mit klaren Maßnahmen gegen das Auseinanderdriften der Vermögen und der Gesellschaft in Deutschland.

Wie läuft das SPD-Mitgliedervotum ab?Es startet offiziell am Dienstag, dann soll auch das letzte Mitglied die Unterlagen im Briefkasten haben, viele haben sie bereits. Die Abstimmung dauert bis zum 2. März, 24 Uhr. Es muss auch eine eidesstattliche Erklärung beigelegt werden. Briefe, die später im Postfach des Vorstands eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Stimmberechtigt sind 463.723 SPD-Mitglieder. Der Stichtag für den Parteieintritt, um noch abstimmen zu dürfen, war der 6. Februar.

Was kostet das Ganze?Die Kosten belaufen sich nach SPD-Angaben auf rund 1,5 Millionen Euro. Anders als 2013 wird keine Halle für die Auszählung angemietet, damals fand sie in einem alten Postbahnhof statt. Dieses Mal wird in der SPD-Zentrale ausgezählt. Die SPD hat durch die schwierige Regierungsbildung hohe Kosten zu verkraften, unter anderem durch den Sonderparteitag, der grünes Licht geben musste, um überhaupt mit der Union zu verhandeln. Hinzu kommt wegen des schlechten Wahlergebnisses weniger Geld aus der Parteienfinanzierung. Allein der Sonderparteitag und das Votum kosten die SPD rund 2,5 ...

