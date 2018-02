Osnabrück (ots) - Junge Union mahnt inhaltliche Debatte über CDU-Profil an



Ziemiak nennt künftige Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer "gute Wahl"



Osnabrück. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Paul Ziemiak, hält es für eine der zentralen Aufgaben der künftigen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Inhalte in der Großen Koalition "stärker herauszuarbeiten". In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte Ziemiak: "Es gibt viel zu tun, wir müssen über unser CDU-Profil diskutieren." Der JU-Chef würdigte Kramp-Karrenbauer als "eine gute Wahl". Sie sei im Saarland eine erfolgreiche Ministerpräsidentin und wisse, wie man Wahlen gewinnt. Dass die 55-Jährige jetzt ihr Amt aufgebe, zeige ihre Bereitschaft, "sich in einer wichtigen Phase in den Dienst der Bundespartei zu stellen". Ziemiak dankte dem scheidenden Generalsekretär Peter Tauber, "der ein guter, moderner Generalsekretär für die junge Generation" gewesen sei.



