Moneycab: Herr Kneubühler, mit dem Konzept von Streetbox machen Sie modulare Lager- und Geschäftsräume vor allem für KMU in der Westschweiz erschwinglich. Ist ein ähnliches Konzept auch für die Deutschschweiz denkbar, worin unterscheiden sich die beiden Regionen?

Arno Kneubühler: Es ist nicht nur denkbar, sondern wird derzeit in der Deutschschweiz auch bereits realisiert. In Niederbuchsiten bei Egerkingen im Kanton Solothurn haben wir den ersten Bau mit 32 solcher Boxen vorgenommen. Wir sind daran, weitere geeignete Standorte für den Bau dieser Streetboxen zu evaluieren. Einen Unterschied zwischen den beiden Regionen sehe ich beispielsweise im Innenausbau: Während neue Mieter in der Westschweiz oft einen Rohbau mögen und sich selber nach den eigenen Wünschen einrichten wollen, wünschen die Mieter in der Deutschschweiz eher einen gewissen Ausbaustandard.

Der börsenkotierte Streetbox Real Estate Fund schloss das erste Halbjahr Ende September 2017 mit einer Anlagerendite von 3.19 Prozent und einer Eigenkapitalrendite von 7.91 Prozent ab. Wie zufrieden sind Sie damit und wie sehen die Ganzjahresziele aus?

Alles in allem sind wir mit der Entwicklung des Fonds sehr zufrieden, obwohl die beiden erwähnten Werte leicht unter den Vergleichszahlen von Ende September 2016 liegen. Bei den Hauptzielen sind wir auf Kurs, das heisst, wir bauen genügend neue Streetboxen und vermieten oder verkaufen diese anschliessend. Im ersten Halbjahr konnten wir fast 40 neue Boxen erfolgreich verkaufen. Bei allen unseren Fonds legen wir auch grossen Wert auf das Kostenmanagement. Bezüglich des Streetbox-Fonds versuchen wir die Baukosten kontinuierlich zu reduzieren. Das können wir unter anderem durch neue Produkte, Partnerschaften und neue Bausysteme erreichen.

Die Gesamterträge konnten von 3.78 Millionen Franken in der Vorjahresperiode auf 4.45 Millionen Franken gesteigert werden, bei praktisch gleich bleibenden Aufwänden von 2.75 Millionen Franken. Welches Wachstum sehen Sie für das Gesamtjahr vor?

Ich schätze, dass es mit einem leichten Wachstum weitergeht. Im ersten Halbjahr hatten wir 26 Boxen im Bau und boten fast 180 Boxen zum Verkauf oder zur Miete an. Zudem haben wir in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres für vier neue Standorte die Baubewilligung erhalten und warten bei drei Standorten auf diese Bewilligung.

Der Börsenkurs hinkt den guten Ergebnissen noch hinterher. Nach rund 440 Franken in der ersten Jahreshälfte pendelt er sich aktuell fast 15 Prozent tiefer bei rund 380 Franken ein. Ein Grund zur Beunruhigung?

Nein, denn gegen Ende des vergangenen Jahres sind viele Immobilienfonds wegen verschiedenen Kapitalerhöhungen und Börsengängen unter Druck geraten. Die Bewegung des Börsenkurses unseres Fonds erachten wir als natürlichen Vorgang. Als Real Estate Asset Manager ist uns denn auch eine langfristige und stabile Dividendenausschüttung wichtiger als kurzfristige Volatilitäten an der Börse. Trotz Schwankungen an der Börse hat sich der Wert des Fonds innert sechs Jahren rund vervierfacht, was wir positiv beurteilen.

Im Fokus sollen beim Streetbox Real Estate Fund für die Anleger weniger schnelle Kursgewinne als stabile Dividenden stehen. Wie sieht es damit aus für das aktuelle Geschäftsjahr?

