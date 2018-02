Bern (awp/sda) - SRF-Ombudsmann Roger Blum ist sich der Umgang mit Beschwerden gewohnt, alles gefallen lässt er sich aber nicht: Er hat wegen eines Protestschreibens im Zusammenhang mit der "No Billag"-Abstimmung gegen den Verfasser Strafanzeige eingereicht. In dem E-Mail und Brief vom 8. Januar an die Ombudsstelle regte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...