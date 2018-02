The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS 2026 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0243988 VICINITY CENTRES 2027 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0246478 OPTUS FINANCE 2022 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0373476438 GRAUBUENDNER KT.BK 18-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0398913498 BQUE CANT. FRIBOURG 18-26 BD00 BON CHF N

CA BS61 XFRA DE0001104719 BUND SCHATZANW. 18/20 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000DD5ABZ5 DZ BANK CLN E.9453 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEB8 DZ BANK IS.A860 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JR08 DEKA IHS SERIE 7600 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU2339CCZ96 DAIMLER FIN.N.A.18/23REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US693304AW72 PECO ENERGY 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CDB10 DAIMLER FIN.N.A.18/28REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1766709676 NED.WATERSCH.18/19 FLRMTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1777193233 LANDWIRT.R.BK 18/20DL MTN BD01 BON USD N