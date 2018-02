FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA USP7807HAM71 PETROLEOS D VEN. 11/22 0.063 %

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.370 EUR

XFRA DE000HSH4048 HSH NORDBANK FZ P 2 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.499 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.724 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.292 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.080 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.040 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.596 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.382 EUR

XFRA DE000HSH4PE4 HSH NORDBANK MZC 4 14/21 0.001 %

XFRA DE000HSH4PD6 HSH NORDBANK MZC 3 14/18 0.000 %

OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.153 EUR

AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.080 EUR

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.531 EUR

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.419 EUR

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.005 EUR

XFRA DE000HSH4022 HSH NORDBANK MZC 15 15/25 0.000 %

HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 1.500 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.141 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.024 EUR

NRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.089 EUR

QCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.121 EUR

0AI XFRA GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.161 EUR

19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04 0.233 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.209 EUR

HQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.370 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.201 EUR