FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst keine klare Richtung finden. Angesichts der feiertagsbedingten Pause an den US-Börsen mangelt es dem Leitindex am Morgen zunächst an den klaren Vorgaben. Entsprechend taxierte der Broker IG den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Start auf 12 390 Punkte und damit nur wenig verändert zum Schlusskurs vom Montag.

Anleger seien in einem "Abwartemodus", sagte Marktanalyst Ric Spooner von CMC Markets mit Blick nach Asien, wo die Märkte am Morgen eher schwächer tendierten. Der Nikkei ruderte in Tokio ein Stück weit von seinen deutlichen Gewinnen am Montag zurück - ähnlich wie der Dax am Vortag von seinen anfänglichen Kursgewinnen. Neue Impulse dürften vor allem am Nachmittag auf die Anleger warten, wenn die derzeit tonangebende Wall Street wieder in den Handel startet. Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners sprach derzeit von "einem harten Ringen zwischen Bullen und Bären".

Mit Jahreszahlen von Covestro und HeidelbergCement hat die Unternehmensagenda am Dienstag einiges zu bieten. Auf Konjunkturseite könnten die vom ZEW-Institut ermittelten Konjunkturerwartungen einen Blick wert sein./tih/jha/

