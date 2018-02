Die SPD muss entscheiden, ob sie ihren beliebten Außenminister Sigmar Gabriel aus der Regierung schmeißt. Dabei geht es um mehr als die Karriere eines Mannes. Es geht darum, ob sich die politische Klasse erneuern kann.

Bei so viel Wandel, braucht es da nicht auch etwas Beharrung, etwas Stabiles, etwas, das an vorangegangenes erinnert? Offenkundig ist der deutsche Parlamentarismus in der Krise, denn den Parteien gelingt es nicht mehr, Koalitionen zu schmieden. Unter Hängen und Würgen kommt vielleicht eine dritte große Koalition zustande oder aber, nicht ganz unwahrscheinlich, eine Minderheitsregierung.

Wenn jetzt neu gedacht werden muss, macht man das nicht am besten, indem man ein paar von den "alten Häsinnen und Hasen" in Spitzenpositionen der Parteien, beispielsweise der SPD, belässt?

Deutschland ist am Ende einer Entwicklung, die 2005 ihren Ausgang nahm. Am Wahlabend war, trotz allen Rechnens, nur eine große Koalition möglich. Die Union hatte auf den letzten Metern ihren Vorsprung verspielt. Der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der mit einem Misstrauensantrag die Neuwahl auslöste, lästerte ohne Unterlass gegen den Trumpf der Union, Professor Paul Kirchhoff. Schröder würdigte ihn als "Professor aus Heidelberg" herab und mit ihm das neue Steuerkonzept der Merkel-Partei. An jenem Schicksalsabend wurde im bei der Wahlparty der CDU kein Perlensaft ausgeschenkt. Niemanden war nach feiern zumute, trotz der Tatsache, dass man stärkste Partei geworden war.

Die große Koalition ist in der Zwischenzeit der Normalfall der Bundespolitik. In einer aktuellen Umfrage sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...