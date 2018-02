FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2385 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch knapp über der 1,24 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2410 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Seit dem Wochenauftakt wurden kaum Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Außerdem starten die US-Finanzmärkte nach einem Feiertag am Montag erst heute in die Handelswoche.

Wichtige Personalentscheidungen für das Führungsgremium der EZB konnten dem Euro am Morgen keinen Auftrieb verleihen. Am späten Montagabend hatte der spanische Finanzminister Luis de Guindos die Unterstützung der Finanzminister des Euroraums für die Nachfolge von Vitor Constancio als neuer Vizepräsident der Notenbank erhalten. Zuvor hatte Irland den einzigen anderen Kandidaten, den irischen Zentralbankchef Philip Lane, zurückgezogen./jkr/das

