DEUTSCHLAND: - RICHTUNGSSUCHE - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst keine klare Richtung finden. Angesichts der feiertagsbedingten Pause an den US-Börsen mangelt es dem Leitindex am Morgen zunächst an den klaren Vorgaben. Entsprechend taxierte der Broker IG den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Start auf 12 390 Punkte und damit nur wenig verändert zum Schlusskurs vom Montag.

USA: - FEIERTAG - Die US-Aktienbörsen sind wegen des "President's Day" geschlossen geblieben. Der Feiertag wird jeweils am dritten Montag im Februar begangen.

ASIEN: - RUNTER - Asiens Aktienmärkte haben am Dienstag Einbußen erlitten. Japans Leitindex Nikkei 225 fiel bis zum Handelsschluss um 1 Prozent; Südkoreas Börse gab noch etwas stärker nach. Derweil wurde in Festland-China wegen des Neujahrsfests weiterhin nicht gehandelt.

DAX 12.385,60 -0,53% XDAX 12.396,86 -0,72% EuroSTOXX 50 3.407,79 -0,55% Stoxx50 3.037,30 -0,67% DJIA 25.219,38 0,08% S&P 500 2.732,22 0,04% NASDAQ 100 6.770,66 -0,36% Nikkei 225 21.925,10 -1,01% (Schlussstand)

Bund-Future Schlusskurs 158,29 -0,11% Bund-Future Settlement 158,27 0,01%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,24 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2382 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch knapp über der 1,24 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2410 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,2382 -0,20% USD/Yen 106,91 0,30% Euro/Yen 132,37 0,10%

Brent (April-Lieferung) 65,48 -0,14 USD WTI (April-Lieferung) 62,22 -0,17 USD

