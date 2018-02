MELBOURNE (dpa-AFX) - Der australische Rohstoffkonzern BHP hat im ersten Halbjahr von höheren Preisen profitiert. Belastungen im Zusammenhang mit der US-Steuerreform im Volumen von 1,8 Milliarden Dollar sorgten jedoch für einen Gewinnrückgang um mehr als ein Drittel auf 2 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mitteilte. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg der Nettogewinn hingegen um 25 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Dollar, was unter den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten lag.

Die Aktionäre sollen eine Zwischendividende von 55 Cent je Aktie erhalten, nach 40 Cent im Vorjahreszeitraum. BHP bezeichnete das am 31. Dezember geendete erste Halbjahr als operativ solide. Ergebnis und operative Marge verbesserten sich dank der höheren Preise für Rohstoffe wie Kupfer oder Eisenerz./nas/tav/jha/

