Offenbar will Samsung wegen der schwächelnden Nachfrage weniger Bildschirme für Apples Smartphone iPhone X produzieren. Gerüchten zufolge will Samsung im laufenden ersten Quartal in seinem Werk South Chungcheong maximal 20 Mio. Displays mit organischen Leuchtdioden (OLED) bauen. Ursprünglich waren 45 bis 50 Mio. geplant. Auch im zweiten Quartal sind Produktionssenkungen denkbar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info