FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von starkem Gegenwind durch den US-Dollar ist Heidelbergcement im vierten Quartal nur leicht gewachsen, konnte das operative Ergebnis aber mit Hilfe von Preissteigerungen und hohen Synergien aus der Integration von Italcementi deutlicher steigern als Analysten es erwartet hatten.

"Wir haben das Jahr 2017 trotz eines sehr herausfordernden Marktumfelds erfolgreich abgeschlossen und unser operatives Ergebnisziel erreicht", erklärte Vorstandschef Bernd Scheifele bei Vorlage vorläufiger Eckdaten.

Mit einem um vergleichbar 5,5 Prozent erhöhten bereinigten operativen Ergebnis von 3,3 Milliarden Euro im Gesamtjahr erfüllte Heidelbergcement die eigene Prognose. Der DAX-Konzern hatte sich ein moderates Ergebniswachstum in einer Spannbreite von 5 bis 10 Prozent als Ziel gesetzt. Analysten hatten nach einem von dem Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 3,267 Milliarden Euro gerechnet.

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungseffekte und die Italcementi-Übernahme, um 2,1 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro. Geschmälert wurden der Erlöse durch den schwachen Dollar - um 311 Millionen Euro im Gesamtjahr. Allein im vierten Quartal summierte sich der Gegenwind durch den Greenback auf 235 Millionen Euro.

Unerwartet schnell kam Heidelbergcement mit der Integration der Italcementi-Übernahme voran. Das für Ende 2018 angepeilte Synergieziel von 470 Millionen Euro wurde bereits Ende 2017 mit 513 Millionen Euro übertroffen. Der DAX-Konzern hatte Italiens Branchenführer Mitte 2016 übernommen. Die Integration läuft besser als geplant. Mehrfach schon wurden die Synergieerwartungen nach oben korrigiert: Jetzt rechnet Heidelbergcement mit Einsparungen von 550 Millionen Euro bis Ende 2018.

Zu Jahresbeginn wurde mit Cementir Italia auch die Übernahme des Branchenvierten in dem südeuropäischen Land abgeschlossen. Das soll die Kosten nochmals um 25 Millionen Euro jährlich senken.

Für 2018 sieht sich der Baustoffkonzern trotz Inflationsrisiken und möglicherweise steigender Energiepreise gut gerüstet. Gegenmaßnahmen auf der Kosten- und Preisseite seien eingeleitet. Die Programme zu Steigerung von Effizienz und Margen werde Heidelbergcement fortsetzen.

Angesichts der starken Konjunktur weltweit rechnet Heidelbergcement im neuen Jahr mit steigender Nachfrage - etwa auf dem wichtigen Markt in Nordamerika. Robustes Marktwachstum sieht der Konzern in der Eurozone, fortgesetzt solides Wachstum in Nordeuropa sowie steigende Nachfrage nach Baustoffen in Osteuropa. In den Schwellenländern bleibe der Wettbewerbsdruck dagegen hoch. In den Märkten Afrikas dürfte sich die Nachfrage allerdings beschleunigen. In Asien werde der Baustoffabsatz von Infrastrukturinvestitionen in Indonesien und einer Erholung in Thailand, Malaysia und Indien unterstützt.

Die vollständige Bilanz für 2017, den Dividendenvorschlag sowie den Unternehmensausblick für 2018 will Heidelbergcement am 22. März veröffentlichen.

