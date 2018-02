Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG/MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Turbulenzen im Februar an den Finanzmärkten sind für die Deutsche Börse zu spät gekommen. Bereits mit der Bekanntgabe der Drittquartalszahlen rämte das Unternehmen ein, dass die Ziele für 2017 wohl nicht mehr erreicht werden. Die Eschborner werden bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr die eigenen Ziele wohl nicht erreicht haben. Die lange extrem geringe Volatilität an den Märkten hat nämlich zur Folge, dass der Absicherungsbedarf der Investoren, der in der Regel über Derivate erfolgt, nur gering ist. Laut der DZ Bank ging die Zahl der gehandelten Finanzderivate um 3 Prozent zurück. Die Anleger dürften das Geschäftsjahr 2017 aber bereits abgehakt haben. Sie interessiert vielmehr, wie es unter dem neuen Chef Theodor Weimer weitergeht, der am 1. Januar die Nachfolge von Carsten Kengeter angetreten hat. Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Nettoerlöse 619 -- 15 619 Operative Kosten bereinigt 295 -5% 12 310 EBITDA bereinigt 326 +5% 14 310 EBIT bereinigt k.A. -- -- 276 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 170 Ergebnis je Aktie 1,04 +14% 13 0,91

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PFEIFFER VACUUM (7.30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesachäftsjahr 2017 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang 641 +33% 1 482 Umsatz 589 +24% 3 474 Betriebsergebnis 87 +28% 3 68 Ergebnis nach Steuern 61 +30% 3 47 Ergebnis je Aktie 6,12 +28% 3 4,77 Dividende je Aktie 4,51 +25% 3 3,60 ===

Weitere Termine:

05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis

06:45 AU/BHP Billiton Group plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Osram Licht AG, HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 4Q

16:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis

Tom Tailor Holding AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +16,0 Punkte zuvor: +20,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +93,8 Punkte zuvor: +95,2 Punkte -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: +1,0 zuvor: +1,3

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2020 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.732,80 -0,08 Nikkei-225 21.925,10 -1,01 Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 12.385,60 -0,53 DAX-Future 12.372,00 -0,86 (19.2., 19:45) XDAX 12.378,85 -0,86 (19.2., 19:45) MDAX 26.053,60 -0,52 TecDAX 2.563,38 -0,57 EuroStoxx50 3.407,79 -0,55 Stoxx50 3.037,30 -0,67 Dow-Jones 25.219,38 0,08 (Fr., 16.2.) S&P-500-Index 2.732,22 0,04 (Fr., 16.2.) Nasdaq-Comp. 7.239,47 -0,23 (Fr., 16.2.) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,27% -20 (19.2., 19:45)

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kaum veränderten Kursen rechnen Händler für die Eröffnung an den europäischen Börsen am Dienstag. "Die Recovery-Stimmung geht erst einmal verloren", sagt ein Marktteilnehmer. Die Erholung sei in einen Trading-Markt gemündet, und die optimistischen Erwartungen seien kurzfristig einer abwartenden Haltung gewichen. Der Markt wartet auf die Eröffnung der US-Märkte nach dem dortigen Feiertag zu Wochenbeginn. Die Futures auf die US-Indizes notieren knapp behauptet. Leicht negativ gesehen wird der erneute Anstieg der US-Renditen, im asiatischen Handel touchiert die Rendite erneut die Marke von 2,9 Prozent. "Die erste Hälfte der Verluste hat die Wall Street schnell aufgeholt, bei der zweiten Hälfte dürfte es zumindest wesentlich langsamer gehen", sagt ein Marktteilnehmer.

Rückblick: Etwas leichter - Für Zurückhaltung sorgte die geschlossene Wall Street. Händler sprachen von einem impulslosen Handel. Der schwächere Euro setzte nur anfangs stützende Akzente für Aktien. Mit einigen Ausnahmen reagierten die Titel von Stahlherstellern mit Aufschlägen auf die geplanten US-Strafzölle. Dazu hieß es, zum einen produzieren sie teils selbst in den USA und profitierten so von den Zöllen. Zum anderen seien die Maßnahmen vor allem gegen chinesische Hersteller gerichtet. Sollten die Preise infolge der Zölle steigen, würden auch die europäischen Hersteller profitieren. Aceronix gewannen 5,5 Prozent, Arcelormittal 1,3 Prozent oder Vallourec 4,5 Prozent. Für Reckitt Benckiser ging es um 7,5 Prozent nach unten. Der Konsumgüterkonzern habe zwar im vierten Quartal 2017 die Erwartungen im Großen und Ganzen erfüllt, die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr hätten die Erwartungen jedoch leicht verfehlt, kommentierte Investec. Es dürften zudem höhere Kosten entstehen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Mead zu verbessern. Daimler büßten 2,1 Prozent ein. Der Autobauer wird einem Zeitungsbericht zufolge in vertraulichen Unterlagen aus US-Ermittlungsakten in der Diesel-Abgasaffäre belastet.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - In technischen Gegenbewegungen gewannen Lufthansa 1 Prozent und RWE 2,4 Prozent. Bei RWE stützte zudem eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Unter Druck standen Gerresheimer mit einem Minus von 3,2 Prozent. Sie litten unter einer Abstufung durch JPM. Patrizia zogen nach der Zahlenvorlage um 2,5 Prozent an. Das Immobilienunternehmen hatte die zuletzt schon angehobene Gewinnprognose deutlich übertroffen. Siltronic verbesserten sich um 1,6 Prozent, weil der Wafer-Hersteller ankündigte, die bereits hohe Marge weiter steigern zu wollen. Für Adler Real Estate ging es um 1,8 Prozent nach oben. Händler beurteilten es positiv, dass Adler bis zu 70 Prozent an BCP übernehmen will.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard wurden bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent schwächer getaxt. "Ich kann wirklich nicht sagen warum", sagte ein Marktteilnehmer. Cewe Stiftung waren nach dem Zahlenausweis des Fotodienstleisters etwas gesucht und wurden 0,8 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET (Fr., 16. Februar)

Uneinheitlich - Zeigten sich die Indizes zwischenzeitlich etwas fester, ging ihnen im Verlauf etwas die Luft aus. Rückenwind kam von robust ausgefallenen Konjunkturzahlen. Mit den guten Daten nimmt zwar auch das Risiko zu, dass die US-Inflation anzieht und deswegen womöglich die US-Zinsen schneller und stärker steigen, allerdings spielten die meisten Marktteilnehmer erneut vornehmlich die Konjunkturkarte. Dafür, dass das zuletzt die Aktien noch schwer belastende Thema Zinsanstieg in den Hintergrund geriet, sorgten sinkende Renditen am Anleihemarkt. Teilnehmer sprachen dort von opportunistischen Käufen, nachdem der jüngste Zinsanstieg die Renditen am Donnerstag auf ein Vierjahreshoch katapultiert hatte. Die Zehnjahresrendite fiel um 4 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Bei den Einzelwerten sorgte für Bewegung, dass die US-Regierung Optionen prüft, die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie vor der importierenden Konkurrenz zu schützen. Aktien aus dem Metall- und Rohstoffsektor legten deutlich zu. US Steel schossen um fast 15 Prozent nach oben, AK Steel um 13,7 und Nucor um 4,5 Prozent. Die Kurse von Stahlverarbeitern gaben dagegen nach. Caterpillar verloren 2,3 Prozent, Harley-Davidson 1,0 Prozent. Ford büßten 1,4 und General Motors 1,8 Prozent ein. Coca-Cola gewannen 0,4 Prozent nach übertroffenen Erwartungen im vierten Quartal. Der Landmaschinen-Hersteller Deere schnitt ebenfalls besser ab als gedacht. Die Aktie gewann 1,6 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:27 Uhr EUR/USD 1,2384 -0,2% 1,2407 1,2397 EUR/JPY 132,38 +0,1% 132,28 132,13 EUR/CHF 1,1533 +0,1% 1,1524 1,1529 GBP/EUR 1,1284 +0,0% 1,1282 1,1290 USD/JPY 106,89 +0,3% 106,61 106,58 GBP/USD 1,3974 -0,2% 1,3997 1,3997 Bitcoin BTC/USD 11.467,36 +3,4% 11.086,83 11.219,95

