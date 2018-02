DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG/MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Turbulenzen im Februar an den Finanzmärkten sind für die Deutsche Börse zu spät gekommen. Bereits mit der Bekanntgabe der Drittquartalszahlen rämte das Unternehmen ein, dass die Ziele für 2017 wohl nicht mehr erreicht werden. Die Eschborner werden bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr die eigenen Ziele wohl nicht erreicht haben. Die lange extrem geringe Volatilität an den Märkten hat nämlich zur Folge, dass der Absicherungsbedarf der Investoren, der in der Regel über Derivate erfolgt, nur gering ist. Laut der DZ Bank ging die Zahl der gehandelten Finanzderivate um 3 Prozent zurück. Die Anleger dürften das Geschäftsjahr 2017 aber bereits abgehakt haben. Sie interessiert vielmehr, wie es unter dem neuen Chef Theodor Weimer weitergeht, der am 1. Januar die Nachfolge von Carsten Kengeter angetreten hat. Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Nettoerlöse 619 -- 15 619 Operative Kosten bereinigt 295 -5% 12 310 EBITDA bereinigt 326 +5% 14 310 EBIT bereinigt k.A. -- -- 276 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 170 Ergebnis je Aktie 1,04 +14% 13 0,91

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PFEIFFER VACUUM (7.30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesachäftsjahr 2017 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang 641 +33% 1 482 Umsatz 589 +24% 3 474 Betriebsergebnis 87 +28% 3 68 Ergebnis nach Steuern 61 +30% 3 47 Ergebnis je Aktie 6,12 +28% 3 4,77 Dividende je Aktie 4,51 +25% 3 3,60 ===

Weitere Termine:

05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis

06:45 AU/BHP Billiton Group plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Osram Licht AG, HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 4Q

16:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis

Tom Tailor Holding AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +16,0 Punkte zuvor: +20,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +93,8 Punkte zuvor: +95,2 Punkte -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: +1,0 zuvor: +1,3

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2020 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.732,80 -0,08 Nikkei-225 21.925,10 -1,01 Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 12.385,60 -0,53 DAX-Future 12.372,00 -0,86 (19.2., 19:45) XDAX 12.378,85 -0,86 (19.2., 19:45) MDAX 26.053,60 -0,52 TecDAX 2.563,38 -0,57 EuroStoxx50 3.407,79 -0,55 Stoxx50 3.037,30 -0,67 Dow-Jones 25.219,38 0,08 (Fr., 16.2.) S&P-500-Index 2.732,22 0,04 (Fr., 16.2.) Nasdaq-Comp. 7.239,47 -0,23 (Fr., 16.2.) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,27% -20 (19.2., 19:45)

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kaum veränderten Kursen rechnen Händler für die Eröffnung an den europäischen Börsen am Dienstag. "Die Recovery-Stimmung geht erst einmal verloren", sagt ein Marktteilnehmer. Die Erholung sei in einen Trading-Markt gemündet, und die optimistischen Erwartungen seien kurzfristig einer abwartenden Haltung gewichen. Der Markt wartet auf die Eröffnung der US-Märkte nach dem dortigen Feiertag zu Wochenbeginn. Die Futures auf die US-Indizes notieren knapp behauptet. Leicht negativ gesehen wird der erneute Anstieg der US-Renditen, im asiatischen Handel touchiert die Rendite erneut die Marke von 2,9 Prozent. "Die erste Hälfte der Verluste hat die Wall Street schnell aufgeholt, bei der zweiten Hälfte dürfte es zumindest wesentlich langsamer gehen", sagt ein Marktteilnehmer.

Rückblick: Etwas leichter - Für Zurückhaltung sorgte die geschlossene Wall Street. Händler sprachen von einem impulslosen Handel. Der schwächere Euro setzte nur anfangs stützende Akzente für Aktien. Mit einigen Ausnahmen reagierten die Titel von Stahlherstellern mit Aufschlägen auf die geplanten US-Strafzölle. Dazu hieß es, zum einen produzieren sie teils selbst in den USA und profitierten so von den Zöllen. Zum anderen seien die Maßnahmen vor allem gegen chinesische Hersteller gerichtet. Sollten die Preise infolge der Zölle steigen, würden auch die europäischen Hersteller profitieren. Aceronix gewannen 5,5 Prozent, Arcelormittal 1,3 Prozent oder Vallourec 4,5 Prozent. Für Reckitt Benckiser ging es um 7,5 Prozent nach unten. Der Konsumgüterkonzern habe zwar im vierten Quartal 2017 die Erwartungen im Großen und Ganzen erfüllt, die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr hätten die Erwartungen jedoch leicht verfehlt, kommentierte Investec. Es dürften zudem höhere Kosten entstehen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Mead zu verbessern. Daimler büßten 2,1 Prozent ein. Der Autobauer wird einem Zeitungsbericht zufolge in vertraulichen Unterlagen aus US-Ermittlungsakten in der Diesel-Abgasaffäre belastet.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - In technischen Gegenbewegungen gewannen Lufthansa 1 Prozent und RWE 2,4 Prozent. Bei RWE stützte zudem eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Unter Druck standen Gerresheimer mit einem Minus von 3,2 Prozent. Sie litten unter einer Abstufung durch JPM. Patrizia zogen nach der Zahlenvorlage um 2,5 Prozent an. Das Immobilienunternehmen hatte die zuletzt schon angehobene Gewinnprognose deutlich übertroffen. Siltronic verbesserten sich um 1,6 Prozent, weil der Wafer-Hersteller ankündigte, die bereits hohe Marge weiter steigern zu wollen. Für Adler Real Estate ging es um 1,8 Prozent nach oben. Händler beurteilten es positiv, dass Adler bis zu 70 Prozent an BCP übernehmen will.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard wurden bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent schwächer getaxt. "Ich kann wirklich nicht sagen warum", sagte ein Marktteilnehmer. Cewe Stiftung waren nach dem Zahlenausweis des Fotodienstleisters etwas gesucht und wurden 0,8 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET (Fr., 16. Februar)

Uneinheitlich - Zeigten sich die Indizes zwischenzeitlich etwas fester, ging ihnen im Verlauf etwas die Luft aus. Rückenwind kam von robust ausgefallenen Konjunkturzahlen. Mit den guten Daten nimmt zwar auch das Risiko zu, dass die US-Inflation anzieht und deswegen womöglich die US-Zinsen schneller und stärker steigen, allerdings spielten die meisten Marktteilnehmer erneut vornehmlich die Konjunkturkarte. Dafür, dass das zuletzt die Aktien noch schwer belastende Thema Zinsanstieg in den Hintergrund geriet, sorgten sinkende Renditen am Anleihemarkt. Teilnehmer sprachen dort von opportunistischen Käufen, nachdem der jüngste Zinsanstieg die Renditen am Donnerstag auf ein Vierjahreshoch katapultiert hatte. Die Zehnjahresrendite fiel um 4 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Bei den Einzelwerten sorgte für Bewegung, dass die US-Regierung Optionen prüft, die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie vor der importierenden Konkurrenz zu schützen. Aktien aus dem Metall- und Rohstoffsektor legten deutlich zu. US Steel schossen um fast 15 Prozent nach oben, AK Steel um 13,7 und Nucor um 4,5 Prozent. Die Kurse von Stahlverarbeitern gaben dagegen nach. Caterpillar verloren 2,3 Prozent, Harley-Davidson 1,0 Prozent. Ford büßten 1,4 und General Motors 1,8 Prozent ein. Coca-Cola gewannen 0,4 Prozent nach übertroffenen Erwartungen im vierten Quartal. Der Landmaschinen-Hersteller Deere schnitt ebenfalls besser ab als gedacht. Die Aktie gewann 1,6 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:27 Uhr EUR/USD 1,2384 -0,2% 1,2407 1,2397 EUR/JPY 132,38 +0,1% 132,28 132,13 EUR/CHF 1,1533 +0,1% 1,1524 1,1529 GBP/EUR 1,1284 +0,0% 1,1282 1,1290 USD/JPY 106,89 +0,3% 106,61 106,58 GBP/USD 1,3974 -0,2% 1,3997 1,3997 Bitcoin BTC/USD 11.467,36 +3,4% 11.086,83 11.219,95

Der Dollar zeigte sich nach seiner jüngsten Erholung wenig verändert. Der ICE-Dollarindex legte 0,2 Prozent zu. Die von den USA erwogenen Einfuhrbeschränkungen für Stahl und Aluminium könnten den Dollar belasten, meinte Marshall Gittler, Chefstratege bei ACLS Global. Zwar hätten einige Marktteilnehmer die Erholung des Dollar am Freitag auf den Vorstoß des US-Handelsministers Wilbur Ross zurückgeführt, die Importe von Stahl und Aluminium zu verringern, doch dürften andere Staaten im Gegenzug "Vergeltungsmaßnahmen" beschließen, die der US-Wirtschaft schaden würden, erwartete der Stratege und verwies auf Erfahrungen aus der Vergangenheit.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,33 62,5 +1,1% 0,65 +3,1% Brent/ICE 65,50 65,67 -0,3% -0,17 -1,1%

Die Ölpreise legten am Montag im europäischen Geschäft leicht zu. Die Spannungen im Nahen Osten wurden erneut als Treiber der Ölpreise bemüht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte dem Erzrivalen Iran mit Militärschlägen gedroht, sollte das Mullahregime in Syrien die Entschlossdenheit Israels testen. Des Weiteren droht eine driekte militärische Konfrontation zwischen der Türkei in dem syrischen Regime, das sich auf die Seite der Kurden in Nordsyrien geschlagen hatte. Damit könnten auch Russland und der Iran involviert werden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,25 1.344,73 -0,3% -4,49 +2,9% Silber (Spot) 16,56 16,66 -0,6% -0,10 -2,2% Platin (Spot) 1.003,30 1.009,00 -0,6% -5,70 +7,9% Kupfer-Future 3,19 3,21 -1,7% -0,06 -3,3%

Der Goldpreis profitierte nicht von den Spannungen in Syrien. Händler verwiesen auf die jüngste Dollarrally als Bremsfaktor.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 17.30 UHR

BREXIT

Mit einer neuen Partei wollen Brexit-Gegner Zustimmung für den Verbleib Großbritanniens in der EU mobilisieren. Ziel sei es, "den Brexit rückgängig zu machen und unsere einflussreiche Stellung in Europa wiederherzustellen", heißt es in der Gründungserklärung der neuen Gruppierung Renew (Erneuern). Sie will bei der kommenden Unterhauswahl antreten. In den vergangenen Wochen haben sich verschiedene Anti-Brexit-Initiativen gebildet. Sie wollen den Volksentscheid vom 23. Juni 2016 rückgängig machen, der eine Mehrheit von fast 52 Prozent für den Ausstieg aus der EU ergab.

EZB

Die Euro-Finanzminister haben sich bei ihrem Treffen in Brüssel für den spanischen Finanzminister Luis de Guindos als künftigen Vizechef der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. De Guindos war der einzige Kandidat, nachdem der irische Finanzminister Paschal Donohoe kurz vor der Sitzung die Kandidatur von Irlands Notenbankchef Philip Lane für das Amt zurückgezogen hatte.

GRIECHENLAND

muss sich vor der Auszahlung der nächsten Hilfsmilliarden seiner europäischen Gläubiger noch etwas gedulden. Die griechische Regierung habe 108 von 110 als Voraussetzung geforderten Reformen erfüllt, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno nach einem Treffen der Euro-Finanzminister. Centeno zeigte sich zuversichtlich, dass der Weg für die Auszahlung "in den kommenden Woche" frei werde. Bei den Hilfen geht es um einen Betrag von insgesamt 6,7 Milliarden Euro. Anders als bei früheren Auszahlungen ist Athen derzeit aber nicht in akuter Finanznot.

BASF

Der Brexit könnte für BASF teuer werden. "Wir rechnen allein durch mögliche Zölle und Tarife, deren Umstellung und Verzögerungen in der Lieferkette mit 40 bis 60 Millionen Euro an Zusatzkosten - pro Jahr", sagte der britische Geschäftsführer von BASF UK, Richard Carter, dem Handelsblatt.

HEIDELBERG CEMENT

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 4.262 +0,6% 4.313 +1,8% 4.238 Op. Erg. v. Abschreibungen 892 +16,6% 862 +12,7% 765 Operatives Ergebnis 610 +35,3% 571 +26,6% 451

Belastet von starkem Gegenwind durch den US-Dollar ist Heidelbergcement im vierten Quartal nur leicht gewachsen, konnte das operative Ergebnis aber mit Hilfe von Preissteigerungen und hohen Synergien aus der Integration von Italcementi deutlicher steigern als Analysten es erwartet hatten. Für 2018 sieht sich der Baustoffkonzern trotz Inflationsrisiken und möglicherweise steigender Energiepreise gut gerüstet. Gegenmaßnahmen auf der Kosten- und Preisseite seien eingeleitet. Die Programme zu Steigerung von Effizienz und Margen werde Heidelbergcement fortsetzen.

COVESTRO

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 3.522 +16,7% 3.499 +16,0% 3.017 EBITDA 879 +125% 852 +118% 390 Erg. n. Steuern/Dritten 566 +356% 424 +242% 124 Erg. je Aktie k.A. -- 2,12 +242% 0,62 Dividende je Aktie 2,20 +63% 2,27 +68% 1,35

Beim Mengenwachstum im Kerngeschäft rechnet Covestro im laufenden Jahr mit einem Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Für das erste Quartal 2018 rechnet das Unternehmen mit einer deutlichen Steigerung beim EBITDA gegenüber dem ersten Quartal 2017. Im Gesamtjahr dürfte es auf dem Niveau des Vorjahres stagnieren.

HOCHTIEF

will die Offerte für Abertis verringern, sollte der spanische Autobahnbetreiber eine geplante Dividende von 0,40 Euro je Aktie ausschütten. Die deutsche ACS-Tochter will in diesem Fall je Aktie nur noch 18,36 Euro in bar oder 0,1254 eigene Aktien bieten. Im Oktober hatte Hochtief 18,76 Euro in bar bzw. 0,1281 eigene Aktien oder eine Kombination aus beidem geboten. Die Offerte hat ein Gesamtvolumen von 18,6 Milliarden Euro. Um den spanischen Baukonzern liefert sich Hochtief derzeit einen Bieterwettkampf mit der italienischen Atlantia-Gruppe, deren Konkurrenzangebot Abertis mit 16,3 Milliarden Euro bewertet.

CEWE STIFTUNG & CO

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz 2017 um 1,1 Prozent auf 599,4 Millionen Euro. Das EBIT kletterte um 4,7 Prozent auf 49,2 Millionen Euro. Der Fotobearbeiter hatte einen Umsatz von 585 bis 615 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 45 und 51 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

CORESTATE

hat den Gewinn im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Die Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende erhalten. Bei der Prognose für das laufenden Jahr wird Corestate angesichts steigender Synergien etwas zuversichtlicher. Die aggregierten Umsatzerlöse inklusive der Erträge aus Immobilieninvestments verdreifachten sich 2017 auf 195 Millionen Euro. Das EBITDA legte auf 123 von 23 Millionen Euro zu, der bereinigte Konzerngewinn auf 93 von 19 Millionen Euro.

ALSTOM

wird die Pariser Metro mit 20 weiteren MP14 Zügen mit je fünf Waggons ausrüsten. Die Lieferung hat ein Volumen von 157 Millionen Euro.

BHP BILLITON

hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr wegen Sondereffekten zwar einen 37-prozentigen Gewinnrückgang verzeichnet, erhöht aber dennoch die Dividende. BHP erzielte einen Gewinn von 2,02 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,2 Milliarden im Vorjahr. Das Ergebnis wurde durch Einmaleffekte in Höhe von insgesamt 2 Milliarden Dollar belastet, hauptsächlich im Zusammenhang mit der US-Steuerreform. Das Ergebnis vor Einmaleffekten stieg um 25 Prozent auf 4,05 Milliarden Dollar und lag damit unter der Analystenerwartung von 4,21 Milliarden Dollar. BHP will eine Dividende von 55 Cent je Aktie nach 40 Cent im Vorjahr zahlen.

HSBC

hat es im vierten Quartal zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Auf Gesamtjahressicht steigerte die Bank den Gewinn kräftig, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der Gewinn vor Steuern betrug 2,3 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 3,45 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr kletterte der Gewinn vor Steuern auf 17,17 Milliarden Dollar von 7,11 Milliarden im Vorjahr. Von Factset befragte Analysten hatten 19,55 Milliarden erwartet.

TOTAL

Total, die österreichische Borealis AG und die kanadische Nova Chemicals Corp. planen ein Petrochemie-Joint-Venture zur Herstellung von chemischen Produkten aus Erdgas bzw. Erdöl an der US-Golfküste.

