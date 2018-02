Bei den Baugruppenträgern handelt es sich in vielen Fällen um Electronic-Packaging-Lösungen, die den anspruchsvollen Anforderungen im Bereich mobiler Verkehrstechnik und den dort vorherrschenden Umgebungsbedingungen gerecht werden müssen, wie beispielsweise in der Bahntechnik. Denn bei den heftigen Bewegungen um die drei Raumachsen im Bahneinsatz kommt es zu starken Vibrations-, Rüttel- und Schockbelastungen, bei denen die Gehäusetechnik die eingebaute Elektronik und Elektrik optimal schützen muss. Überall, wo Menschenleben zu schützen sind, hat Sicherheit höchste Priorität und die in den Normen geforderten Vorgaben für Elektronik und ihre "Verpackung" sind entsprechend hoch gesteckt.

Während bei stationären Anwendungen oft einfachste Bauweisen und eine dementsprechend moderate Stabilität genügen, müssen bei Baugruppenträgern für mobile Anwendungen oft verschiedene Verstärkungsaspekte berücksichtigt werden, um eine hohe Festigkeit - und damit einhergehend eine hohe Stabilität - zu gewährleisten. Durch hohe Stoß- und Vibrationsbelastungen kann es zu immensen Störungen der sensiblen Elektronik im Bahnbereich kommen. Deshalb gibt es zusätzlich zu den internationalen ...

