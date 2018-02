Die Personalie kam überraschend, aber überzeugt viele in der CDU. AKK will die verunsicherte Partei erneuern. Politische Gegner sollten nicht auf Milde hoffen.

Die künftige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will die eigene Partei einen und den politischen Gegner nicht schonen. Die 55-Jährige machte am Montagabend im ZDF deutlich, dass sie das Profil der CDU als Volkspartei für die "ganz breite Mitte" wieder stärken will. Parteien und insbesondere Volksparteien, auch die CDU, befänden sich in schwierigem Fahrwasser. Sie seien aber für die Stabilität der Demokratie wichtig. Die CDU brauche die Breite der Partei, um erfolgreich zu sein. Das zusammenzubringen, sei auch ihre Aufgabe, fügte sie in den Tagesthemen hinzu.

Zugleich betonte Kramp-Karrenbauer, dass sie politische Gegner auch angreifen wolle. "Attacke kann ich auch", sagte die scheidende saarländische Ministerpräsidentin der Saarbrücker Zeitung. "Attacke kann sich aber auch feiner darstellen, als immer nur mit dem Holzhammer draufzuschlagen", fügte sie hinzu. Die SPD sei für sie in der möglichen großen Koalition ein Partner. "Wenn es um parteiliche Sichtweisen geht, werde ich mich kritisch mit der SPD auseinandersetzen", betonte die CDU-Politikerin.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hatte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin als Nachfolgerin von Peter Tauber vorgestellt. Für den Posten in Berlin gibt Kramp-Karrenbauer ihr Amt im Saarland auf. Am Montag soll ein Sonderparteitag über den Koalitionsvertrag von Union und SPD abstimmen. Die Delegierten sollen auch Kramp-Karrenbauer ...

