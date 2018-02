DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG/MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die britische Bank HSBC hat es im vierten Quartal zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Auf Gesamtjahressicht steigerte das Institut seinen Gewinn kräftig, blieb damit jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Aktionäre müssen sich mit einer gleichbleibenden Dividende begnügen. Im vierten Quartal betrug der Gewinn vor Steuern 2,3 Milliarden US-Dollar nach einem Vorsteuerverlust von 3,45 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr kletterte der Gewinn vor Steuern auf 17,17 Milliarden Dollar von 7,11 Milliarden im Vorjahr. Von "guten Ergebnissen" sprach CEO Stuart Gulliver, obwohl das Ergebnis unter den Erwartungen der von Factset befragten Analysten lag. Diese hatten der Bank 19,55 Milliarden zugetraut. Der Nettogewinn legte 2017 auf 9,68 Milliarden von 1,3 Milliarden Dollar zu, teils dank höherer Einnahmen in Asien. Die Erträge stiegen auf 51,45 von 47,97 Milliarden Dollar. Die Aktionäre sollen für das Gesamtjahr eine stabile Dividende von 51 Cent je Aktie bekommen. Weitere Aktienrückkäufe kündigte die Bank zunächst nicht konkret an. Sie gebe es, wenn sie "angemessen" seien. Vergangenes Jahr hatte die Bank schon angekündigt, zusätzliche Aktien im Volumen von 1,0 Milliarden Dollar zurückzukaufen, womit das Gesamtvolumen des seit der zweiten Jahreshälfte 2016 laufenden Programms 3,5 Milliarden Dollar beträgt. Die Bank hat seit 2011 eine umfassende Restrukturierung durchgemacht. Sie ist größtenteils aus dem Geschäft in Lateinamerika ausgestiegen, um sich stärker auf Asien zu konzentrieren. Jetzt muss sich die Bank mit dem Brexit auseinandersetzen. Großbritannien und Hongkong sind die beiden größten Märkte des Instituts.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.732,80 -0,08% Nikkei-225 21.925,10 -1,01% Hang-Seng-Index 31.015,15 -0,32% Kospi 2.415,12 -1,13% S&P/ASX 200 5.940,90 -0,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn geben die Aktienkurse in Asien am Dienstag wieder nach. Händler verweisen zur Begründung auf schwache Vorgaben aus Europa. Dagegen fehlten die Impulse von der Wall Street, wo am Montag aufgrund eines Feiertages kein Handel stattfand. Der Nikkei-225-Index in Tokio verzeichnete das deutlichste Minus. Hier war es zu Wochenbeginn mit einem Aufschlag von rund 2 Prozent jedoch auch am kräftigsten nach oben gegangen. Für den Kospi geht es in Südkorea um 1,3 Prozent nach unten, hauptsächlich belastet von Abgaben beim Index-Schwergewicht Samsung Electronics. Die Papiere verlieren weitere 1,5 Prozent, nachdem es bereits zu Wochenbeginn 1,3 Prozent abwärts gegangen war. Allerdings hatte die Aktie in der Vorwoche mit einem Plus von 9,6 Prozent auch die beste Performance seit gut zweieinhalb Jahren verzeichnet. "Ich würde in die aktuellen Kursbewegungen nicht allzuviel hineininterpretieren, denn die Umsätze sind sehr, sehr gering", sagt Analyst Andrew Bresler von Saxo Capital Markets. Nach den zuletzt starken Verwerfungen und der anschließenden Erholung sei die Unsicherheit in Bezug auf die langfristige Entwicklung noch recht groß, merkt Stratege Chris Weston von IG Markets an. Volatil zeigt sich der Handel in Hongkong, der vor allem an der Entwicklung der Finanzwerte hängt. Nachdem der Hang-Seng-Index im frühen Geschäft rund 1,3 Prozent ins Minus gerutscht war, kletterte er im Anschluss leicht ins Plus. Aktuell liegt der Index 0,3 Prozent im Minus. Der Index habe im Zuge der jüngsten Erholungsbewegung vor den Feiertagen um gut 2.000 Punkte zugelegt, was nun leichte Gewinnmitnahmen auslöse, so ein Beobachter. Bei den Finanzwerten geht es für HSBC nach Zahlen für das vierte Quartal um 1,8 Prozent nach unten. In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX-200 wenig verändert. Hier stand vor allem die laufende Berichtssaison im Fokus. Daneben ging das Verbrauchervertrauen bereits die zweite Woche in Folge zurück. Bei den Einzelwerten verloren BHP Billiton 0,4 Prozent vor der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Das bereinigte Nettoergebnis des Bergbaukonzerns legte zwar kräftig zu, blieb allerdings unter der Erwartung der Analysten zurück, wie BHP nach Börsenschluss mitteilte. Die Papiere von Rio Tinto gaben um 0,5 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE (Fr., 16. Februar)

Nachdem Pläne der US-Regierung, die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie vor der importierenden Konkurrenz zu schützen, den Aktienkursen von Stahlunternehmen im Tageshandel am Freitag kräftige Gewinne beschert hatten, kam es im Nachbörsenhandel bei diese Papieren zu kleinen Gewinnmitnahmen. US Steel kamen um 0,8 Prozent zurück, Nucor um 0,4 Prozent. AK Steel zeigten sich unverändert.

WALL STREET (Fr., 16. Februar)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.219,38 0,08 19,01 2,02 S&P-500 2.732,22 0,04 1,02 2,19 Nasdaq-Comp. 7.239,47 -0,23 -16,97 4,87 Nasdaq-100 6.770,66 -0,36 -24,26 5,85 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 944 Mio 824 Mio Gewinner 1.745 2.068 Verlierer 1.224 925 Unverändert 113 100

Uneinheitlich - Zeigten sich die Indizes zwischenzeitlich etwas fester, ging ihnen im Verlauf etwas die Luft aus. Rückenwind kam von einer Reihe robust ausgefallener Konjunkturzahlen. Mit den guten Daten nimmt zwar auch das Risiko zu, dass die US-Inflation anzieht und deswegen womöglich die US-Zinsen schneller und stärker steigen, allerdings spielten die meisten Marktteilnehmer wie schon am Vortag vornehmlich die Konjunkturkarte. Dafür, dass das zuletzt die Aktien noch schwer belastende Thema Zinsanstieg in den Hintergrund geriet, sorgten sinkende Renditen am Anleihemarkt. Bei den Einzelwerten sorgte für Bewegung, dass die US-Regierung Optionen prüft, die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie vor der importierenden Konkurrenz zu schützen. Aktien aus dem Metall- und Rohstoffsektor legten deutlich zu. US Steel schossen um fast 15 Prozent nach oben, AK Steel um 13,7 und Nucor um 4,5 Prozent. Die Kurse von Stahlverarbeitern gaben dagegen nach. Caterpillar verloren 2,3 Prozent, Harley-Davidson 1,0 Prozent. Ford büßten 1,4 und General Motors 1,8 Prozent ein. Coca-Cola gewannen 0,4 Prozent. Der Getränkekonzern übertraf bei Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes. Der Landmaschinen-Hersteller Deere, dessen Geschäftsentwicklung oft als eine Art Konjunkturindikator gilt, schnitt ebenfalls besser ab als gedacht. Die Aktie gewann 1,6 Prozent.

TREASURYS (Fr., 16. Februar)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,18 -0,3 2,18 97,9 7 Jahre 2,80 -4,1 2,84 54,7 10 Jahre 2,86 -4,4 2,91 42,0

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse kräftig. Die Zehnjahresrendite fiel um 4 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Der Anleihemarkt ließ sich in seiner Erholungsbewegung auch nicht von stärker als erwartet gestiegenen US-Importpreisen aus der Bahn bringen, die das Bild einer anziehenden Inflation untermauerten, also Zinserhöhungsspekulationen Nahrung verliehen. Händler sprachen von opportunistischen Käufen bei den Festverzinslichen, nachdem der jüngste Zinsanstieg die Renditen am Donnerstag auf ein Vierjahreshoch katapultiert hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,2383 -0,2% 1,2407 1,2407 +3,1% 07:34:21 EUR/JPY 132,36 +0,1% 132,28 132,21 -2,2% 07:33:36 EUR/GBP 0,8860 -0,0% 0,8864 0,8853 -0,3% 07:33:34 GBP/USD 1,3977 -0,1% 1,3997 1,4015 +3,4% 07:34:21 USD/JPY 106,87 +0,2% 106,61 106,58 -5,1% 07:34:21 USD/KRW 1073,11 +0,5% 1067,48 1068,31 +0,5% 07:31:09 USD/CNY 6,3482 0% 6,3482 6,3482 -2,4% 07:31:25 USD/CNH 6,3183 +0,2% 6,3067 6,3060 -3,0% 07:34:21 USD/HKD 7,8224 +0,0% 7,8217 7,8223 +0,1% 07:34:13 AUD/USD 0,7922 +0,1% 0,7914 0,7918 +1,3% 07:34:21 NZD/USD 0,7361 -0,2% 0,7375 0,7380 +3,7% 07:34:20 Bitcoin BTC/USD 11.457,12 3,34 11.086,83 10.893,09 -22,41 07:34:12

Gegenüber den sechs wichtigsten Währungen hat der Dollar seit Jahresbeginn rund 3 Prozent nachgegeben. Am Montag zeigte sich der Greenback in einem lustlosen Feiertagshandel im späten europäischen Geschäft praktisch auf dem Niveau von Freitagabend, womit er sein klar erhöhtes Niveau verteidigte. So war der Euro im Tageshoch am Freitag bei über 1,2550 Dollar bis auf knapp über 1,24 Dollar gefallen und bewegte sich am Montag weitgehend seitwärts. Der ICE-Dollarindex legte 0,2 Prozent zu, das breiter gefasste WSJ-Pendant gewann 0,1 Prozent. Die von den USA erwogenen Einfuhrbeschränkungen für Stahl und Aluminium könnten den Dollar belasten, meinte Marshall Gittler, Chefstratege bei ACLS Global. Zwar hätten einige Marktteilnehmer die Erholung des Dollar am Freitag auf den Vorstoß des US-Handelsministers Wilbur Ross zurückgeführt, die Importe von Stahl und Aluminium zu verringern, doch dürften andere Staaten im Gegenzug "Vergeltungsmaßnahmen" beschließen, die der US-Wirtschaft schaden würden, erwartete der Stratege und verwies auf Erfahrungen aus der Vergangenheit.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,31 62,5 +1,0% 0,63 +3,1% Brent/ICE 65,49 65,67 -0,3% -0,18 -1,1%

Die Ölpreise legten am Montag im späten europäischen Geschäft leicht zu. Sollte sich diese Tendenz im Sitzungsverlauf bzw. im elektronischen US-Handel halten, wäre es der vierte Tag in Folge mit Aufschlägen bei US-Leichtöl der Sorte WTI. Die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten wurden erneut als Treiber der Ölpreise bemüht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte dem Erzrivalen Iran unverholen mit Militärschlägen gedroht, sollte das Mullahregime in Syrien die Entschlossdenheit Israels testen. Des Weiteren droht eine driekte militärische Konfrontation zwischen der Türkei in dem syrischen Regime, das sich auf die Seite der Kurden in Nordsyrien geschlagen hatte. Damit könnten auch Russland und der Iran involviert werden.

METALLE (Mo.)

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,16 1.344,73 -0,3% -4,57 +2,9% Silber (Spot) 16,56 16,66 -0,6% -0,10 -2,2% Platin (Spot) 1.003,50 1.009,00 -0,5% -5,50 +8,0% Kupfer-Future 3,19 3,21 -1,7% -0,05 -3,2%

Der Goldpreis profitierte indes nicht von den Spannungen in Syrien. Händler verwiesen auf die jüngste Dollarrally. Mit der Stabilisierung des Dollar gibt das Edelmetall die Gewinne wieder ab und liegt am Dienstagmorgen leicht im Minus.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

BREXIT

Mit einer neuen Partei wollen Brexit-Gegner Zustimmung für den Verbleib Großbritanniens in der EU mobilisieren. Ziel sei es, "den Brexit rückgängig zu machen und unsere einflussreiche Stellung in Europa wiederherzustellen", heißt es in der Gründungserklärung der neuen Gruppierung Renew (Erneuern). Sie will bei der kommenden Unterhauswahl antreten. In den vergangenen Wochen haben sich verschiedene Anti-Brexit-Initiativen gebildet. Sie wollen den Volksentscheid vom 23. Juni 2016 rückgängig machen, der eine Mehrheit von fast 52 Prozent für den Ausstieg aus der EU ergab.

EZB

Die Euro-Finanzminister haben sich bei ihrem Treffen in Brüssel für den spanischen Finanzminister Luis de Guindos als künftigen Vizechef der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. De Guindos war der einzige Kandidat, nachdem der irische Finanzminister Paschal Donohoe kurz vor der Sitzung die Kandidatur von Irlands Notenbankchef Philip Lane für das Amt zurückgezogen hatte.

GRIECHENLAND

muss sich vor der Auszahlung der nächsten Hilfsmilliarden seiner europäischen Gläubiger noch etwas gedulden. Die griechische Regierung habe 108 von 110 als Voraussetzung geforderten Reformen erfüllt, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno nach einem Treffen der Euro-Finanzminister. Centeno zeigte sich zuversichtlich, dass der Weg für die Auszahlung "in den kommenden Woche" frei werde. Bei den Hilfen geht es um einen Betrag von insgesamt 6,7 Milliarden Euro. Anders als bei früheren Auszahlungen ist Athen derzeit aber nicht in akuter Finanznot.

HOCHTIEF

will die Offerte für Abertis verringern, sollte der spanische Autobahnbetreiber eine geplante Dividende von 0,40 Euro je Aktie ausschütten. Die deutsche ACS-Tochter will in diesem Fall je Aktie nur noch 18,36 Euro in bar oder 0,1254 eigene Aktien bieten. Im Oktober hatte Hochtief 18,76 Euro in bar bzw. 0,1281 eigene Aktien oder eine Kombination aus beidem geboten. Die Offerte hat ein Gesamtvolumen von 18,6 Milliarden Euro. Um den spanischen Baukonzern liefert sich Hochtief derzeit einen Bieterwettkampf mit der italienischen Atlantia-Gruppe, deren Konkurrenzangebot Abertis mit 16,3 Milliarden Euro bewertet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

