TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Dienstag fast durch die Bank Einbußen erlitten. Vor allem Japans Börse konnte die merkliche Erholung vom Vortag nicht fortsetzen. Es fehlten unter anderem Impulse von der Wall Street, an der wegen des "President's Day" nicht gehandelt worden war.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 in Tokio verlor bis zum Handelsschluss 1,01 Prozent auf 21 925,10 Punkte. Am Vortag hatte er noch 2 Prozent zugelegt.

Der starke Rutsch von Anfang Februar hat dennoch weitgehend seinen Schrecken verloren. Zwischenzeitlich war der Index wegen Sorgen um schnell steigende Zinsen unter 21 000 Punkte abgesackt, nachdem er noch im Januar ein Mehrjahreshoch von mehr als 24 000 Punkten markiert hatte. Aktuell steht der Nikkei aufs Jahr gerechnet noch dreieinhalb Prozent im Minus

In Hongkong stand der Hang-Seng-Index nach seiner feiertagsbedingten Pause sogar leicht im Plus; auch aufs Jahr gesehen kommt die Börse in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf einen Gewinn von mehr als 4 Prozent. In Festland-China wurde wegen des Neujahrsfests weiterhin nicht gehandelt./das/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 XC0006013624 CNM0000001Y0

