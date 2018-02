London - Die grösste europäische Bank HSBC hat 2017 dank anziehender Geschäfte in allen Regionen deutlich mehr verdient. HSBC-Chef Stuart Gulliver übergibt damit seinem Nachfolger John Flint nach sieben Jahren an der Spitze ein geordnetes Haus, das derzeit zu den mächtigsten Banken der Welt zählt. An der letztendlich positiven Bilanz einer turbulenten Zeit unter Gulliver ändert auch die Tatsache nichts, dass sich Experten für 2017 noch mehr erhofft hatten.

Im vergangenen Jahr kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern um elf Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar (16,2 Mrd Euro). Grund dafür war neben den anziehenden Erträgen auch die über das Jahr gesehen deutlich niedrigere Vorsorge für Kreditausfälle. Auf diese Weise konnte die Bank die wegen der Expansion angefallenen höheren Kosten kompensieren. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus mit knapp zehn Milliarden Dollar rund sieben Mal soviel wie 2016 - damals hatten allerdings auch viele Sondereffekte wie Abschreibungen das Ergebnis verhagelt.

An der Börse in Hongkong, wo das Papier ebenso wie in London stark gehandelt wird, konzentrierten sich die Investoren aber erst einmal auf die verfehlten Erwartungen. Viele Analysten hatten sich ein noch besseres Ergebnis erhofft. Zudem hatten einige Anleger darauf gesetzt, dass

