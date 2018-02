Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-20 / 08:15 Nitinat Minerals STRONG BUY WKN: A1194N ISIN CA65477B4091 Aktueller Aktienkurs (Empfehlungskurs): 0,14 Euro Kursziel: 3 Monate 0,80 EUR Kursziel 12 Monate 1,50 EUR Börsenwert (Bewertung): 4,2 Mio Euro *Spektakulärer Goldwert macht 2018 zum Erfolgsjahr - exklusive Empfehlung für SIE* *Gold glänzt wieder- und mit dieser bislang noch völlig unentdeckten, absurd unterbewerteten Aktie haben Sie die allerbesten Chancen auf eine Mega-Vervielfachung Ihres eingesetzten Kapitals* Alles spricht für ein sofortiges Engagement in dieser Aktie . -Unternehmen startet noch im Februar mit den Explorationsaktivitäten in einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt -Firma sicherte sich Zugriff auf eine hochattraktive Liegenschaft mit erheblichem Upside Potental - soeben wurde eine Finanzierungsrunde erfolgreich durchgeführt -Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 4 Mio EUR extrem gering, dies bedeutet: Enormer Hebeleffekt im Falle guter Explorationsergebnisse bei gleichzeitig überschaubarem Investmentrisiko - Gold als Rohstoff steht offenbar vor Ausbruch nach oben: Aufwärtstrend wird gerade eindrucksvoll eingeleitet, die Krisenwährung par excellence ist in diesen unruhigen Tagen wieder gefragt Das Anlagethema Gold gewinnt in diesen politisch unruhigen Zeiten erneut die ganz besondere Aufmerksamkeit breiter Investorenkreise, gilt es doch, sich und sein Portfolio einerseits gegen Kursturbulenzen und weltwirtschaftliche Verwerfungsvorgänge umfassend zu schützen und abzusichern und gleichzeitig den Anspruch auf eine überdurchschnittliche jährliche Rendite trotz aller Unwägbarkeiten an den Finanzmärkten nicht aufzugeben. ODER IN ABWANDLUNG EINES BERÜHMTEN GOETHE-ZITATS: "Wer sich aufs Gold versteht, versteht sich auf die Zeit. [1]" Wir wollen uns auf die Zeit verstehen und deren Zeichen erkennen und somit bleibt uns gar nichts anderes übrig als für Sie einen passenden Goldtitel aus der Masse Vorhandener herauszufiltern, der über das Potential und die Qualität verfügt, Ihr Depot sowohl krisenfest zu machen als auch in der Lage ist, in Ihr Portfolio einen Performanceturbo mit Vervielfachungsdynamik einzubauen. Das richtige Timing ist für jeden Investitionserfolg bekanntermaßen kriegsentscheidend und was könnte ein besserer Einstiegszeitpunkt sein als der unmittelbare Beginn eines umfangreichen Explorationsprogramms auf einer vielversprechenden, noch gänzlich unexplorierten Lagerstätte, die aber im Elefantenland der Goldproduktion domiziliert und von der Experten überzeugt sind, dass sie ein immenses Entwicklungspotential besitzt? Nach gründlicher Due Dilligence verschiedener in Frage kommender Werte habe ich mich dafür entschieden, Ihnen mit sofortiger Wirkung einen hoffnungsvollen Juniorexplorer ans Herz zu legen, der alle maßgeblichen Kriterien, die für einen künftigen explosiven Kursanstieg notwendig sind, erfüllt. Es handelt sich um den kanadischen Goldsucher Nitinat Minerals WKN: A1194N ISIN CA65477B4091, ein Unternehmen, das zur Stunde lediglich 4 Mio EUR Market Cap auf die Börsenwaage bringt und damit ein echtes Mega-Schnäppchen ist. Wir mir ein Vögelchen aus meinem weit verzweigten, für gewöhnlich gut informierten Insidernetzwerk aus Toronto gezwitschert har, steht die Firma vor einer gewaltigen Kaskade von wegweisenden News und ebenfalls vor einem überzeugenden Dealflow. Dies heißt: Wer jetzt, auf absolutem Early Stage Level, in diese Aktie investiert, hat die einmalige Chance, die KOMPLETTE zu erwartende Aufwärtsbewegung, die durchaus stürmisch verlaufen kann, in vollem Umfang mitzumachen, Das erfahrene Managementteam hat alle Vorbereitungen getroffen, um ab Februar die Explorationstätigkeiten massiv aufzunehmen zu können. Jede kleinste positive Meldung über Untersuchungsresultate, jeder winzige Explorationsfortschritt, könnte hier schon zu unfassbaren prozentualen Kursausbrüchen nach oben führen. Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, am ultimativen Grüdungs-Startpunkt vom Aufbau eines Unternehmens partizipieren zu können? Hier haben wir diese Möglichkeit. Vor wenigen Tagen konnte die Gesellschaft den Abschluß einer Finanzierungsrunde in Höhe von 340.000 CAN$ vermelden, doch ist dies erst das Fanal für weitere Kapitalaufnahmen. Hier geht die Party jetzt in Bälde richtig los und wir alle sitzen in der ersten Reihe. Handlungsempfehlung: Risikofreudigen und gewinnorientierten Anlegern rate ich dazu, Aktien von Nitinat Minerals auf dem aktuellen Kursniveau unbedingt zu kaufen. Ich erwarte in den kommenden Wochen und Monaten signifikante Kurssteigerungen, denn das Chartbild verrät uns den bevorstehenden Beginn einer heftigen Rallyephase, der fundamental auch vom geplanten geologischen Analysebeginn unterstützt wird. .Ein impulsiver Ausbruch über die wichtige Widerstandzone von 0,20 EUR könnte eine heftige Rallyebewegung auslösen. Um 0,10 EUR ist der Kurs ab sofort trefflich unterstützt. Erste größere Volumenzunahmen am kanadischen Heimatmarkt signalisieren bereits wachsendes Interesse institutioneller Investoren- ein untrügliches Signal dafür, dass die Aktie vor ihrer Entdeckung steht- Genau jener magische Moment also, der Privatanlegern den größten Renditehebel auf ihren Einsatz verspricht. Alle Fakten sprechen bei Nitinat Minerals für ein hochprofitables Investment. Mein Urteil lautet daher: Strong Buy und Top Investmentchance 2018. Die Firma besitzt zu 100% die sogenannten Carscallen Gold-Claims in Ontario. Die geographische Nähe zu der Weltklassemine Timmins West, die über die gleichen geologischen Rahmenbedingungen und Sedimentierungsstrukturen verfügt, läßt vermuten, dass die Carscallen Liegenschaft auch ein ähnliches Potenzial hat. Die großen Goldvorkommen der Welt sind in einigen ausgewählten Lagerstätten konzentriert, in denen Gold vorhanden ist. Diese Region ist eine solche. Der "Porcupine Mining District" in Ontario, Kanada, in dem die Carscallen Claims liegen, ist um die Stadt Timmins zentriert Obwohl das Goldabbaugebiet des Bezirks relativ klein und kompakt ist, zählt es zu den reichsten Explorationsstätten in der Welt. Einige der ursprünglichen Entdeckungen, waren in dieser Region historisch so gigantisch, dass sie einen großen Goldrausch auslösten und zur Legende wurden. Der Goldabbau florierte dort im letzten Jahrhundert. Eine Reihe von sehr großen und profitablen Goldminen dominieren immer noch das Gebiet. Obwohl einige der ursprünglichen Ressourcen erschöpft sind, entstehen noch neue Minen und produzieren größere Mengen Gold. Die Topographie des Landes ist relativ flach und erleichtert den Zugang. Als ein Zentrum des Bergbaus, gibt es bereits eine große, gut ausgebildete Arbeitskräftepool- und Bergbaudienstleistungsindustrie. Regierung und Bevölkerung sind für die Bergbauindustrie sehr aufnahmebereit und deshalb existieren kaum politische und rechtliche Barrieren. Infrastruktur und Jurisdiktion sind also vorteilhaft. Die Liegenschaften von Nitinat befinden sich in offenem, unbebauten Gelände ohne nennenswerte Entwicklungshindernisse. Die Prospektoren, von denen Nitinat die Ansprüche erworben hat,machten ihre eigene Oberflächengeologie, bei der sie auf interessante erste Hinweise stießen, die auf eine signifikante Goldmineralisierung hindeutet. Die Weltklassemine "Timmins West" (auch bekannt als "Lake Shore Mine") liegt in unmittelbarer Nähe (ca. 7 km) zu Nitinats Carscallenprojekt und hat eine ähnliche Geologie. Diese Mine enthält drei separat ausgewiesene Lagerstätten. Es handelt sich nicht um eine OpenPit Mine, sondern um unterirdischen BergbauNeben den Carscallenclaims besitzt Nitinat eine weitere potentielle Mega-Ressource, nämlich die sogenannten Jasper Claims auf Vancouver Island. Zu diesem Projekt werde ich Ihnen in den nächsten Tagen spannende Einzelheiten mitteilen ebenso wie zum Managementteam, der Entwicklung des Goldpreises und Explorationsdetails zu Carscallen. Bitte halten Sie sich fürs erste vor Augen, dass die Gesellschaft ein umfassendes Explorationsprogramm in den kommenden Monaten durchführen wird, das meiner Auffassung nach zu extremen Kursgewinnen führen kann, wenn auch nur leichte positive Resultate verkündet werden können. Geplant ist: 1) Eine vorläufige Oberflächenkartierung, die alle potenziellen goldhaltigen Gesteinsarten identifizieren soll. Ein Prozess der Probenahme und Klassifizierung der potenziellen Gesteinsschichten ??wird durchgeführt. 2) Basierend auf den Ergebnissen der vorläufigen Oberflächenkartierung und den Gesteinsproben werden dann geophysikalische Techniken angewendet, um weitere lithologische Einheiten, die eine Goldmineralisierung beherbergen könnten, zu identifizieren und zu lokalisieren. 3) Anschließend beabsichtigt das Unternehmen, das Projekt mit Bohrungen zu erweitern, um das Ressourcenpotenzial definieren zu können. 10 Argumente für eine Investment in Nitinat Minerals 1) Extrem niedrige Marktkapitalisierung 2) Aussichtsreiche Vererzungsstränge in historisch aktivem Explorationsgebiet 3) Exzellentes Managementteam 4) Finanzierungsrunde abgeschlossen 5) Wert beginnt in diesem Jahr mit umfangreichen Erkundunstätigkeiten 6) Goldpreis charttechnisch und fundamental aktuell äußerst attraktiv 7) Übernahmespekulation bereits in diesem Jahr möglich, wenn erste

