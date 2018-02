Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 6700 auf 6550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Anbetracht der nötigen Veränderungen beim britischen Putzmittelhersteller zur Wiederherstellung seiner Wettbewerbsfähigkeit bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Alex Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der kurzfristige Druck auf die Bruttomargen, sowohl im Kerngeschäft als auch beim zugekauften Babynahrungsmittelhersteller Mead Johnson, sei etwas vermürbend, insbesondere da konkrete Margenziele für 2018 fehlten./ck/ag Datum der Analyse: 20.02.2018

AFA0009 2018-02-20/08:48

ISIN: GB00B24CGK77