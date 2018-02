FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im frühen Handel in engen Grenzen hin und her. Für den Vormittag wird ein ruhiger Handel um den Vortagesschluss erwartet, wobei einen Attacke nach unten nicht ausgeschlossen werden kann. Charttechnisch sollte der Bereich bei 12.350 in diesem Fall nicht unterschritten werden, darunter dürften Verkauf-Orders am Markt liegen, meint ein Marktteilnehmer.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures fällt um 3 auf 12.387 Punkte. Das Tageshoch liegt bis 8.25 Uhr bei 12.407 und das Tagestief bei 12.383 Punkten. Umgesetzt wurden knapp 2.000 Kontrakte.

February 20, 2018 02:26 ET (07:26 GMT)

